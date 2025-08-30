La natalidad desciende un 11,45% con respecto a 2024

Los hospitales públicos andaluces han atendido 20.443 partos durante el primer semestre del año, lo que supone un descenso del 11,45 % respecto al mismo periodo de 2024, cuando se registraron 23.086 alumbramientos.

Según ha informado el Servicio Andaluz de Salud (SAS), la mayoría fueron partos vaginales (15.314), frente a 5.129 cesáreas, con una media diaria de 113 nacimientos y estancias de tres días.

El SAS ha difundido estos datos con motivo del Día Mundial de la Obstetricia, que se celebra este sábado, y ha subrayado la labor de los profesionales implicados en la atención al embarazo y al recién nacido.

En lo que va de año, las matronas del sistema público han atendido además más de 430.000 consultas en hospitales, centros de salud y domicilios.

La Consejería de Salud y Consumo destaca que los partos se realizan siguiendo el Plan de Parto y Nacimiento, que promueve la humanización de la atención, la participación de la madre, la promoción de la lactancia, la reducción de intervenciones innecesarias y la implicación del padre en la crianza.

Por provincias, Sevilla registró el mayor número de alumbramientos (4.049), seguida de Málaga (3.677), Cádiz (2.780) y Granada (2.590).

Paralelamente, la Junta ha actualizado el Proceso Asistencial sobre embarazo, parto y puerperio, vigente desde 2014, incorporando nuevas recomendaciones como la prevención de preeclampsia y parto prematuro, la valoración del riesgo de depresión, la vacunación en gestantes y la atención al recién nacido en sus primeros días.