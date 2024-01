"Ningún resultado en Galicia condicionaría el futuro de Feijóo al frente del PP"

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha rechazado con contundencia este lunes que el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, se juegue su futuro al frente del partido en las elecciones autonómicas de Galicia el próximo 18 de febrero "porque evidentemente no es el que se presenta" a los comicios y ha defendido que "ningún resultado condicionaría su futuro en la dirección nacional del PP".

Moreno se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Onda Cero, al ser preguntado por si el liderazgo de Feijóo al frente del PP nacional llegaría a su fin en caso de que el partido no revalide la mayoría absoluta en Galicia dentro de menos de un mes en las elecciones autonómicas. El jefe del Ejecutivo andaluz se ha mostrado convencido de que el PP "no va a perder la mayoría absoluta" en Galicia, aunque ha admitido que "las elecciones siempre tienen una carga de incertidumbre y debemos ser todos prudentes y debemos afanarnos en trabajar concienzudamente".

"He estado en Galicia y no veo socialmente una pulsión de cambio. Creo que a Galicia le ha ido bien con el PP en los ratios de educación, sanidad e industrialización y creo que Galicia y el PP gallego tienen una sintonía desde hace muchos años", ha asegurado Moreno, que ha defendido que el candidato del PP a la Presidencia de la Xunta, Alfonso Rueda, "ha hecho un buen trabajo y no es un desconocido, sino que viene de la etapa de Alberto Núñez Feijóo como consejero de la Presidencia y como vicepresidente, y creo que vamos a poder gobernar".

Junto a ello, el presidente del PP-A ha querido recordar que, en cualquier caso, Alberto Núñez Feijóo "evidentemente no es el que se presenta en Galicia" el próximo 18 de febrero y "a uno se le puede juzgar cuando uno se presenta en un territorio".

"Feijóo ha conseguido cuatro mayorías absolutas en Galicia, en esta ocasión ha cambiado de responsabilidades y le corresponde a otro compañero, Alfonso Rueda, ser el candidato. Por tanto, ningún resultado condicionaría el futuro de Feijóo en la dirección nacional del partido y en la futura Presidencia del Gobierno de España, que estoy convencido que va a lograr cuando haya elecciones legislativas en España".