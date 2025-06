Las protestas del sector del metal en Cádiz se saldan con tres detenidos

La Policía Nacional ha detenido esta mañana a tres personas cuando trataban de cortar la circulación de la Avenida de Andalucía de la capital gaditana interponiendo contenedores, dentro de las movilizaciones de los trabajadores del sector del metal que no están conformes con el preacuerdo firmado esta madrugada. Esta mañana se han producido incidentes como, a primera hora, los cortes de accesos a los astilleros de Navantia en San Fernando y Cádiz.

Mientras, se está a la espera del resultado de las votaciones en las asambleas convocadas para ratificar, o no, el preacuerdo alcanzado esta madrugada por UGT y la Federación de Empresarios del Metal de Cádiz (Femca), un acuerdo que el otro sindicato que participa en las negociaciones, no ha firmado y ha criticado con dureza. No obstante, UGT tiene mayoría en el comité de huelga, por lo que si el preacuerdo es ratificado en las asambleas, se desconvocará la huelga indefinida que estaba convocada desde este mismo lunes y a la que estarían llamados los cerca de 30.000 trabajadores del sector del metal de la provincia de Cádiz.

La semana pasada, durante los dos días de huelga previos, nueve personas, entre ellos un menor de edad, fueron detenidas.