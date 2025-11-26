El seguro de decesos gana terreno y se suma a las campañas de Black Friday

En 2024, el seguro de decesos gestionó más de 275.000 funerales en España, consolidándose como uno de los productos aseguradores con mayor implantación en el país, junto con los seguros de automóviles y de vida. Su función principal es ofrecer apoyo económico a las familias para afrontar los gastos derivados de un funeral y facilitar la realización de los trámites administrativos tras el fallecimiento. Según explican desde Helvetia Seguros, este tipo de póliza "permite que los familiares puedan centrarse en el duelo, mientras la aseguradora se ocupa de los aspectos prácticos y financieros que supone esta difícil situación".

El tradicional seguro de decesos, cuya finalidad se limitaba a cubrir los gastos del sepelio, ha evolucionado en las últimas décadas hacia un producto de carácter multirriesgo. "Se ha ido adaptando a las necesidades actuales de los asegurados, incorporando nuevas coberturas y servicios", señalan desde la entidad. En el caso de Helvetia Seguros, esta transformación se refleja en la comercialización del denominadoPlan de Asistencia Familiar, concebido como una protección integral que acompaña a la familia no solo en el momento del fallecimiento, sino también en otras circunstancias de la vida.

Entre las prestaciones incluidas en este plan destacan las coberturas básicas en caso de fallecimiento, como la organización completa del sepelio, el traslado del asegurado hasta el lugar de enterramiento o exhumación y la repatriación cuando sea necesaria. A estas garantías se suman prestaciones de carácter sanitario y de cuidado personal, que permiten acceder a información médica las 24 horas, solicitar una segunda opinión médica internacional o utilizar una red de centros y profesionales sanitarios a precios preferentes. Según explican desde la aseguradora, los asegurados también pueden disponer de servicios adicionales como la limpieza bucal anual gratuita o la orientación médica online mediante videollamada.

El Plan de Asistencia Familiar incorpora, además, coberturas de asistencia en viaje a nivel mundial, que incluyen información médica en el extranjero, envío de medicamentos, traslado para recibir atención sanitaria y apoyo de intérpretes. El producto integra igualmente servicios de asistencia jurídica y legal, como asesoramiento telefónico, ayuda en trámites de gestoría o la posibilidad de redactar el testamento de manera online.

Para completar la póliza, Helvetia ofrece diversas garantías opcionales. Entre ellas figuran la repatriación de españoles o inmigrantes que residan en el extranjero y deseen ser enterrados fuera de España, así como la asistencia para mascotas. "La intención es proporcionar una protección amplia y útil en múltiples situaciones de la vida", apuntan desde la entidad.

Con motivo del Black Friday, Helvetia Seguros ha puesto en marcha una promoción por la que las nuevas contrataciones del Plan de Asistencia Familiar recibirán un cheque regalo de 20 euros para utilizar en Amazon. Para más información, la compañía recomienda contactar con su red de mediadores.

*Contenido ofrecido en colaboración con Helvetia Seguros