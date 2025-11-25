Detenido un conocido de la mujer de 72 años hallada muerta en su casa de El Puerto (Cádiz)

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por su supuesta implicación en la muerte de una mujer unos 72 años, cuyo cadáver, con signos de violencia, fue hallado este pasado domingo en su casa de Valdelagrana, en El Puerto de Santa María (Cádiz), han informado a EFE fuentes próximas a la investigación.

Se trata, según las fuentes, de un hombre que hacía trabajos de mantenimiento en el chalet en el que vivía la mujer, en la urbanización de Valdelagrana, y que por ello gozaba de su confianza.

No obstante, la Policía busca a otro hombre que sería, según las mismas fuentes, el autor material del homicidio, y que está de momento en paradero desconocido.

La mujer, divorciada desde hace año, vivía sola en su chalet, que se comunicaba con otra vivienda de su hija, quien, según los vecinos, actualmente reside en Madrid.

La Policía descartó desde el principio que se tratase de un caso de violencia machista y trabaja con la hipótesis de que el móvil del crimen fuera el robo.

El juzgado que instruye las diligencias ha decretado el secreto de las mismas, mientras prosigue la investigación para aclarar los hechos.