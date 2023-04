Lo que dijo el hombre de Sánchez en Andalucía de los ecologistas: "Había que haberlos matado"

El PSOE parece empeñado en dar lecciones de ecologismo, pero detrás no solo hay la sospecha de un discurso hueco sino su confirmación. Que le pregunten, si no, a Juan Espadas, hombre fuerte (o no tanto) de Pedro Sánchez en Andalucía. El presidente del Gobierno insiste hoy al PP en que escuche las recomendaciones de la Comisión Europea, que no es más que su propia recomendación pues como se recordará detrás de la carta de la UE está el hijo del ministro Luis Planas. Y habla de "soberbia, arrogancia y empecinamiento" del Gobierno de Juanma Moreno por no dar marcha atrás en la proposición de ley de regularización de los regadíos de la Corona Norte de Huelva que tilda de "atropello", insistiendo en que el Parque Nacional es "un bien público global" y, prácticamente, dando por hecho que la Junta de Andalucía no lo está protegiendo ni quiero hacerlo.

Nada más lejos de la realidad. El PP insiste en que la defensa del acuífero y el propio Doñana es una línea roja que jamás traspasará. Y aún así, los bulos se alimentan. Sin oír una sola palabra en contra del parque, ha aparecido esta mañana el coordinador general de IU, Alberto Garzón, para acusar al PP de ser una "amenaza ecológica" y ampararse en la inmunidad del cargo para comparar la iniciativa legislativa de Moreno con "un golpe de Estado de la Junta de Andalucía".

Por ello, en estos tiempos de bulos y medias verdades no está demás recordar pasajes del pasado que retratan a la perfección el perfil de algunos que ostentan el cargo de representantes de la ciudadanía. Y, aunque fuese un desliz técnico, el documento refleja al cien por cien el pensamiento más profundo de la persona, el que sólo es capaz de confesar en privado y en voz baja. En noviembre de 2020, Juan Espadas aún era alcalde de Sevilla, la cuarta capital del país, y en un Pleno municipal calificó a una representante de la Asociación ecologista "Ni un árbol menos" como "un peligro público" y al terminar su intervención puso el broche diciendo que "había que haberlos matado".

Espadas pidió disculpas por una expresiones "completamente inadecuadas, por mucho que no fueran intencionadas", llegó a decir. Pero desde la Asociación no aceptaron las mismas. Según las organizaciones ecologistas, Sevilla ha visto desaparecer más de 3.000 árboles en los últimos ocho años, durante los mandatos socialistas de Juan Espadas y de Antonio Muñoz.