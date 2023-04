"Realojo inmediato" para reducir el sinhogarismo en Andalucía

España se comprometió, en el Acuerdo de Lisboa, a erradicar el sinhogarismo en el año 2030, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Concretamente el número 11 persigue el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados.

Pero el sinhogarismo no puede vincularse únicamente a la falta de vivienda. Es un problema estructural que impacta de forma brutal en la salud de las personas que lo padecen. La pandemia de Covid, de hecho, volvió a poner de relevancia la importancia de tener un hogar para protegerse. Pero mientras la ONU llama a los estados a buscar soluciones ante el sinhogarismo, el fenómeno no para de crecer, Según estimaciones de la UE, hay 700.000 personas viviendo en la calle en el continente, un 70% más que hace 10 años.

Como primer paso para erradicar a este drama y contribuir al cumplimiento de los ODS, la Junta de Andalucía ha diseñado la I Estrategia de Atención a Personas Sin Hogar en colaboración con todas las consejerías con competencias en la materia. El modelo de intervención, según se lee en el borrador, estará centrado en la persona y orientado a políticas de vivienda estable.

Para su elaboración se ha partido de un diagnóstico de la situación del sinhogarismo en Andalucía, para lo que se ha recurrido a varias fuentes de información: en primer lugar, al informe «Conocer para Actuar», elaborado por la Junta en 2017. Y, en segundo, a la encuesta del INE sobre sinhogarismo de 2022.

En el borrador de esta primera estrategia, se advierte de que es muy difícil cuantificar el problema. Por un lado, el informe de 2017 estima que 1.731 personas están en situación de sinhogarismo, pero solo se hizo el recuento en los ocho municipios más poblados de Andalucía. Por otro, según la encuesta del INE, hay 5.539 personas sin hogar, pero solo se contabilizó a aquellos que usan recursos habitacionales.

Para elaborar el perfil de las personas sin hogar en Andalucía, la Junta ha recurrido a su informe de 2017. Según este, la mayoría son hombres (más del 77%) de un rango de edad entre los 45 y los 64 años, siendo la franja más común la de los 45 y 65 años. El 51% pernocta en centros y el 28% en la calle. El resto, en infraviviendas, pensiones u hoteles. El tiempo medio de estancia de estas personas en la calle es de 5,4 años, si bien el informe advierte de que el sinhogarismo es un fenómeno recurrente en la vida.

Sobre las causas que han llevado a estas personas a vivir en la calle, el 34,1% alega problemas laborales, el 35% problemas económicos y el 10% dificultades para mantener la vivienda. El 34% también alega problemas familiares y rupturas de pareja.

Para dar respuesta al sinhogarismo en Andalucía, la propia Junta reconoce que hace falta aumentar un 44% más las plazas existentes en albergues. Según la encuesta sobre Centros y Servicios de Atención a Personas sin Hogar 2020, el número medio de plazas es de 2.123, cuando hay al menos 5.539 personas sin recursos habitacionales. Además de las pocas plazas, se suma la poca duración de la estancia: el 64% tiene una duración máxima de 6 meses. «La caracterización de la oferta de alojamiento en Andalucía muestra que no está orientada a la solución del problema, sino a la gestión paliativa», se lee en el borrador de esta estrategia. Es por ello que el grupo de trabajo avala, como una de las soluciones, el modelo «Housing First» , una metodología innovadora, no muy asentada en España, que proporciona directamente una vivienda a las personas que viven en la calle, ofreciéndoles apoyo social y de salud de carácter intensivo. No obstante, en Andalucía solo hay 15 viviendas reservadas a este programa.

Los técnicos también advierten de que existe una falta de información y datos sobre el sinhogarismo en la comunidad andaluza; de coordinación entre los actores implicados; falta de recursos para prevenir la situación, de programas que combinen el acceso a un empleo y a una vivienda, y también de programas de atención para personas en situación de sinhogarismo con problemas de adicción o salud mental.

Así, la I Estrategia de Atención a personas sin Hogar propone 13 proyectos para reducir el número de personas que viven en la calle. Además de la creación de una comisión de trabajo interadministrativa y un protocolo de actuación para todos los trabajadores comunitarios que atiendan a estas personas, se incluye: el establecimiento de un procedimiento de urgencia para las ayudas solicitadas por estas personas; mecanismos de realojo rápido e inmediato; apoyo económico para la transición a su autonomía; planes de inserción social y laboral, y simplifiación de los trámites para acceder a documentación y ayudas.