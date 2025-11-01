Renfe reanuda los trenes de Media Distancia entre Cádiz y Sevilla tras el temporal

La compañía ferroviaria Renfe ha informado este sábado que se ha reanudado la circulación de los trenes de Media Distancia entre Cádiz y Sevilla, en ambos sentidos, tras reparar los daños ocasionados por el temporal que afectó a Andalucía el pasado miércoles. No obstante, la compañía advierte que podrían registrarse "retrasos" durante el proceso de recuperación del servicio. En un comunicado publicado en sus redes sociales, consultado por Europa Press, Renfe ha comunicado la normalización del servicio, aunque ha advertido que, pese a la recuperación "paulatina", pueden registrarse "demoras" en los trayectos debido a las restricciones de velocidad en el tramo.

Por su parte, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha confirmado a través de sus canales oficiales que la circulación entre ambos destinos ya está permitida, aunque con tracción eléctrica y en condiciones restringidas. Además, Adif ha precisado que está programado el envío de un tren de Media Distancia desde Sevilla a las 09:59 horas y de un tren de Larga Distancia a las 10,18 horas, ambos con tracción eléctrica.

Cabe recordar que, hasta ahora, los trayectos finalizaban en la localidad de Lebrija (Sevilla), por lo que se habilitó un servicio especial de tren lanzadera y otros medios alternativos entre la estación de Lebrija y Sevilla Santa Justa. Además, los trenes de Larga Distancia con origen o destino Cádiz realizaban hasta el momento el recorrido por carretera entre Cádiz y Sevilla, debido a las incidencias provocadas por la acumulación de agua y los daños en la infraestructura ocasionados por el temporal de lluvias.