Respaldo del 99,95% a Juanma Moreno como presidente del PP-A

Juanma Moreno ha recibido el apoyo sin fisuras de sus compañeros de partido, que lo han reelegido este sábado en el 17 Congreso Regional del PP-A celebrado en Sevilla como presidente del partido, con un respaldo del 99,95 por ciento de los votos.

Las cosas han cambiado mucho desde que fue elegido por primera vez en 2014 y ahora el reto del PP es conservar la mayoría absoluta en Andalucía para garantizar la "estabilidad" de la comunidad autónoma y prolongar el "cambio" que se inauguró en 2019.

Esa estrategia pasa por distanciarse lo máximo posible de Pedro Sánchez, y mostrar a la sociedad andaluza que los pactos con Vox generan gobiernos inestables, lo que redunda en problemas para los ciudadanos al no poder aprobar Presupuestos o leyes en beneficio de la mayoría.

Tras dar a conocer la presidenta del congreso, María del Mar Vázquez, el porcentaje de apoyo logrado por Moreno, éste ha querido dejar claro que el PP-A va a ganar las próximas elecciones autonómicas: "Me siento tan honrado que os prometo que me dejaré una vez más la piel para que este partido vuelva a ser la primera fuerza y tenga la mayoría de la estabilidad suficiente para todos los andaluces".

"Me dejaré la vida por cumplir con ese objetivo. Os lo merecéis vosotros y se lo merecen los andaluces", ha sentenciado Moreno para quien el resultado de su reelección como presidente del PP-A "es el apoyo de toda la militancia, de los cuadros intermedios, a que sigamos trabajando para alcanzar la mayoría de la estabilidad".