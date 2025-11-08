López Miras considera "urgente" que Juanma Moreno revalide la mayoría absoluta en Andalucía

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha participado en el Congreso Regional del PP Andaluz para destacar que Juanma Moreno está haciendo "historia" en Andalucía y cree "urgente" que "revalide la mayoría absoluta".

El presidente autonómica ha destacado la buena relación, sintonía y apoyo en reivindicaciones comunes que mantiene con Moreno y ha pronosticado que "cuando convoque elecciones volverás a ser elegido por mayoría absoluta" porque es un "firme convencido de que la gente buena logra cosas buenas".

Eso sí, también ha avisado a Moreno de que "no va a ser fácil", por cuanto ha apuntado que "la izquierda sabemos de lo que va", para ironizar en este punto con que "han intentado ponértelo fácil con la candidata que han puesto", en referencia a la vicepresidenta y ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, y de la misma forma le ha advertido del uso de "mecanismos espurios contra ti".

Para López Miras, igual de "urgente" es que "también Feijóo llegue a la Moncloa" porque, entre otras cosas, hay "una generación de jóvenes frustrados en siete años del PSOE", con el emblema de que el problema de la vivienda ha pasado de ser "el 16 al primero".