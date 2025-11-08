El policía herido en Sevilla por un disparo está grave pero estable tras ser operado

El policía nacional herido de gravedad por un disparo este sábado en Isla Mayor (Sevilla) se encuentra “grave, pero estable”, tras ser operado de urgencia en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Fuentes del operativo han informado a EFE de que el agente se encuentra en la UCI tras ser operado, a la espera de ver su evolución en las próximas horas.

El policía participaba en una operación de vigilancia de lucha contra el narcotráfico a través del río Guadalquivir y ha resultado herido en un tiroteo durante el asalto a una 'guardería de la droga' en dicha localidad.

El grupo de respuesta especial para el crimen operativo (Greco) estaba realizando labores de vigilancia en esa zona y cuando los agentes han intentado entrar en la instalación donde sospechaban que guardaban la droga los narcotraficantes han disparado a los agentes y se han atrincherado en la nave.

El agente herido fue recibido a tiros cuando ha intentado entrar en el recinto donde se encontraban los narcotraficantes.

Los hechos han ocurrido durante la madrugada del viernes al sábado y, de momento, hay un gran despliegue policial, que ha realizado un primer intento de acceder a la nave sitiada poco antes de las 13.00 horas.