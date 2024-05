Los "retoques puntuales" en el Gobierno de Juanma Moreno

El portavoz del Gobierno andaluz y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha defendido este martes la decisión "temporal" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, sobre la sustitución de Carmen Crespo como consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, mientras analiza "posibles retoques puntuales" en su Ejecutivo.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Fernández-Pacheco --que ha asumido las competencias de la citada consejería tras la salida de Crespo para concurrir en la lista del PP al Parlamento europeo-- ha explicado que el presidente ha decidido que esta "situación de sustitución sea temporal en tanto en cuanto adopta una decisión respecto a lo que va a pasar con los posibles retoques puntuales del Gobierno".

El principal candidato a asumir de forma permanente las competencias agrarias y de agua es el propio Fernández-Pacheco. No parece razonable -palabra que le gusta usar a Moreno- volver a unir solo dos años después el medio ambiente con la agricultura, con lo que al menos se produciría el nombramiento de un nuevo consejero. La línea continuista seguida por el presidente da opciones a Sergio Arjona -malagueño pero afincando en Almería-, actual viceconsejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, de ser el recambio natural. También se especula con que Cultura y Turismo se podrían separar, dejando a Arturo Bernal la competencia exclusiva del gran pilar de la economía andaluza.

"Yo estoy dispuesto a lo que el presidente diga", ha señalado Fernández-Pacheco, preguntado sobre si cree que se mantendrá toda la legislatura con las competencias de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural o con algunas de ellas.

Ha insistido en que el presidente es el que "lidera este equipo y él decide qué responsabilidad tiene cada uno, y ha demostrado a lo largo de los años que tiene buen criterio": "Así que lo que él decida en aras al interés general de Andalucía, pues a mí me parecerá bien y él sabe que puede contar conmigo como puede contar con el resto de consejeros". En cuanto a lo que puede decidir Juanma Moreno, ha indicado que él no está en "su cabeza".

Asimismo, ha defendido la decisión inmediata y "sobre la marcha" de Moreno a raíz de la salida de Carmen Crespo. Ha indicado que las opciones eran parar una serie de días a reflexionar qué hacía o tomar una decisión "sobre la marcha y que este Gobierno no parara": Se ha decidido que los andaluces "no se merecen un gobierno que se tome unos días para reflexionar, sino que se merecen un gobierno que no pare ni un solo día". Se ha mostrado convencido de que la decisión que tome presidente "obedecerá al interés general de Andalucía".