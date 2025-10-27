La ROSS emprende un "gran viaje musical" por Francia bajo la batuta de su director honorario Michel Plasson

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) ofrecerá los días 30 y 31 de octubre de 2025, a las 20,00 horas, en el Teatro de la Maestranza, su cuarto programa de abono de la temporada sinfónica, un recorrido por la música francesa titulado 'Le Grand Tour'. Al frente de la orquesta estará el maestro Michel Plasson, una de las batutas más reconocidas y queridas de Francia, además de director honorario de la ROSS, con quien mantiene una estrecha relación desde hace décadas. El programa celebra la riqueza expresiva del Romanticismo y el refinamiento del Impresionismo francés con tres joyas del repertorio sinfónico. Este 'Grand Tour' que propone la ROSS comienza con Harold en Italia, Op.16 de Hector Berlioz, una sinfonía con viola y orquesta que combina el relato poético con la introspección del instrumento solista, informa la ROSS en una nota de prensa.

Inspirada en el personaje de Byron Childe Harold, la obra traza el viaje espiritual de un héroe romántico a través de paisajes italianos, y constituye una de las creaciones más singulares de Berlioz por su orquestación innovadora. La violista Lise Berthaud será la solista invitada que se encargará de interpretar esta pieza junto a la ROSS. Formada en el Conservatorio de París, Berthaud colabora habitualmente con destacadas orquestas europeas y ha sido aclamada tanto por su técnica como por su sensibilidad musical. El repertorio prosigue con La valse, el poema coreográfico de Maurice Ravel, compuesto en 1920 como evocación del esplendor y la decadencia del vals vienés.

Ravel convierte esta danza tradicional en una metáfora del derrumbe de una civilización, mediante una escritura orquestal de gran virtuosismo y un crescendo de energía que culmina en un final apoteósico. El concierto culmina con las suites n.o 1 y 2 de Daphnis et Chloé, la obra más ambiciosa y sensual de Ravel, concebida originalmente como ballet para los Ballets Rusos de Diaghilev. Estas suites resumen toda la magia del impresionismo musical: la luz, el movimiento y la naturaleza se entrelazan en una partitura de una riqueza tímbrica extraordinaria. Las entradas están disponibles en el siguiente enlace: Concierto Sinfónico 4.