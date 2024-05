San Juan Bautista protagoniza la exposición 'Non Surrexit' en la Fundación Cajasol

La Fundación Cajasol y la Hermandad de la Amargura de Sevilla han inaugurado la exposición 'Non surrexit. 300 años en San Juan de la Palma', con motivo del Tricentenario del establecimiento de la hermandad en el templo de San Juan Bautista.

Al acto de inauguración han asistido: el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido; el hermano mayor de la Hermandad de la Amargura, Aníbal Tovaruela; los comisarios de la exposición, Gabriel Ferreras y Jesús Mejías; el vicepresidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, José Roda; y el teniente de alcalde y delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés.

Antonio Pulido ha señalado que "la Fundación Cajasol se suma con mucho gusto a esta importante efeméride de la Hermandad de la Amargura de Sevilla, una entidad muy vinculada a la Casa Real, como se aprecia en el comité de honor que ha organizado los actos conmemorativos, presidido por Su Majestad El Rey", recordando el "compromiso que mantenemos con la ciudad, con sus tradiciones y con su patrimonio artístico y cultural".

Aníbal Tovaruela ha explicado que el objetivo de la hermandad es acercar al público el "sanjuanismo" y "sacar a conocer esta figura, artísticamente de gran reproducción en la Historia del Arte, pero poco conocida como figura eclesial, a pesar de su importancia en los orígenes de la Iglesia". Asimismo, ha afirmado que el acercamiento a esta figura "nos tiene que llevar a profundizar en otros dos pilares que queremos celebrar este año, básicos en la Hermandad de la Amargura: la sacramentalidad y el marianismo".

La muestra, dedicada a San Juan Bautista, tiene como objetivo desarrollar, por mediación de obras de todos los géneros artísticos (pintura, escultura, tejido, platería, marfil, etc.) y escuelas nacionales e internacionales, una museográfica de distintas escenas relacionadas cronológicamente con la vida del Precursor de Cristo, desde la Visitación de María a su prima Santa Isabel (madre del Bautista), su nacimiento, su infancia (San Juanito), su vida pública como su predicación en el desierto, el bautismo de Cristo en el Jordán, su encarcelación y degollación, así como, su cabeza ofrecida por Salomé a Herodes y Herodías. Para ello, 'Non Surrexit' cuenta con autores de primera fila. En pintura, Murillo, Valdés Leal, Zurbarán, Pacheco, etc.; en escultura, Juan de Mesa, Alonso Cano, Juan de Astorga, Cristóbal Ramos…

Además, se exponen otras obras de distintas tipologías como tejidos bordados, platería, documentación gráfica, marfil, etc. Estos bienes han sido solicitados a distintos museos e instituciones culturales, catedrales, iglesias parroquiales, conventos o hermandades de Andalucía y fuera de ésta y a colecciones particulares.

Cierra el espacio la bula de Coronación de María Santísima de la Amargura, así como diversas alhajas del ajuar de la Santísima Virgen, y su corona de oro de Cayetano González en 1954.

'Non surrexit. 300 años en San Juan de la Palma' se puede visitar en las Salas Velázquez y Murillo de la Fundación Cajasol Sevilla hasta el próximo 15 de junio, de lunes a domingo, festivos incluidos, en horario de 11 a 14 y de 18 a 21 horas.