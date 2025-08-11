La semana arranca con subida de temperaturas en Andalucía: seis provincias en alerta naranja

La semana empezará en Andalucía con una subida de las temperaturas máximas, sobre todo en el tercio occidental, obligando a activar la alerta naranja en seis provincias, todas a excepción de Málaga y Almería.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este lunes habrá cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en las sierras.

Habrá vientos moderados de levante, con intervalos fuertes en el Estrecho; y en el resto, serán flojos variables, con intervalos moderados de componente sur.

Hay que recordar que la Agencia Estatal de Meteorología mantiene el aviso por ola de calor hasta el jueves 14, con temperaturas máximas que alcanzarán los 42ºC en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir durante el próximo lunes y martes.

En el conjunto de España, los descensos comenzarán a partir del martes 12, aunque estos estarán restringidos al extremo norte peninsular y tercio nororiental