Blanca Marsillach, sobre la situación del teatro: “Sin mecenazgos es muy complicado”

La apuesta por la cultura de Helvetia Seguros permite la representación de la obra de teatro “Una noche con los clásicos”, de Adolfo Marsillach, que tendrá lugar en Sevilla el próximo 18 de septiembre, en una única función en el Auditorio Nissan Cartuja, a las 19:00 horas, con motivo del 20 aniversario del fallecimiento del dramaturgo.

Ya en los años 80, el propio Marsillach lamentaba la falta de empresarios que apostaran por el teatro, circunstancia que corrobora su hija Blanca Marsillach: “En mi caso, esta gira se puede realizar gracias a Helvetia Seguros y a patrocinios como Marqués de Riscal. De lo contrario no sería posible. Sin patrocinios y mecenazgos es muy complicado”, señala en declaraciones a La Razón.

Adolfo Marsillach fue una figura fundamental y de gran transcendencia dentro del teatro español del siglo XX. Hace 25 años era el propio autor quien llevaba a la escena “Una noche con los clásicos”, junto a Amparo Rivelles y María Jesús Valdés, en Almagro. Y ahora, en el 20 aniversario de su fallecimiento, se vuelve a representar por su hija, Blanca Marsillach, y Natalia Millán, bajo la coordinación escénica de Mario Gas.

La obra «es un espectáculo que transita por los mejores textos de la lírica española de los siglos XVI y XVII, con un hilo argumental que viene dado por una maravillosa selección de poemas y por el juego y la complicidad de sus actrices. Se trata de un viaje a través de los versos de nuestros mejores poetas, Góngora, Lope de Vega, Gil Vicente, San Juan de la Cruz, Sor Juana Inés de la Cruz, Calderón, Garcilaso de la Vega o Miguel Hernández, entre otros. Versos divertidos, irónicos y muy actuales, que convierten a “Una noche con los clásicos” en un gran espectáculo».

Blanca Marsillach lleva años llevando el teatro clásico por distintos escenarios de toda España y por los colegios. En los centros docentes versionan los textos de la Edad de Oro en clave de rap traduciéndolos a métricas y ritmos modernos. Lamenta que en España no hay tradición de llevar el teatro y la dramatización a las aulas de los colegios “como sí existe en Inglaterra”. Tampoco es habitual que se lleven al cine. Recientemente, por ejemplo, Joel Coen ha adaptado “Macbeth” de Shakespeare al cine, un proyecto que no es frecuente en España. “Desde Pilar Miró con ‘El perro del hortelano’ no recuerdo algo parecido. No digo que no exista, pero al menos yo no lo recuerdo”, comenta Blanca Marsillach. De momento, ella seguirá con su gira llevando los clásicos por toda España.