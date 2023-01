Que me expliquen

Hay leyes que se promulgan con demasiada premura, a lo mejor, sin pensar lógicamente.

El derecho, como su nombre indica, es recto, sabio y sirviendo a la sociedad para mejorar.

¿De verdad siguen esta actuación?

Quieren ayudar al país, sobre todo a las mujeres, pero interiormente no desean que sean libres. Se insiste hasta la saciedad que un embarazo se puede interrumpir, craso error; se destruye una vida inocente que no puede defenderse, que no verá la luz, ni podrá recibir amor y calor de sus padres o elegir su propio destino.

Quizás no piensan en las próximas generaciones, abortar es sencillamente canallesco, más aún sabiendo que ese pequeñín posee una cualidad llamada “Microquimerismo”, que envía sus células nuevas y brillantes, para aunar desde el interior los defectos orgánicos de su madre, en resumen, donde ella los necesita.

No es esta razón solamente para continuar una gestación, la verdad es que en España existen muchas asociaciones de ayuda a las madres gestantes, se reciben con cariño, compañía procurando darles ropitas, mobiliario infantil, leche y pañales donados por el Banco de Alimentos, Hermandades, colegios y muchos amigos generosos que nos respaldan.

Vienen de África en pateras, de Sudamérica donde no pueden recibir el tiempo y cariño que nosotros hemos aprendido a dar en 39 años, tratando a mujeres en exclusión social que nos narran el agobio de sus vidas.

Explique ustedes esta ley del aborto y sus consecuencias, pensando en las familias, el país lo agradecerá.

Repito las palabras de Santa Teresa de Calcuta: “¿Cómo puede haber demasiados niños? Eso es como decir que hay demasiadas flores”.

En estos casi 40 años en Sevilla se han atendido a más de 17.000 niños que son mujeres y hombres con una Vida creada por el Amor. Muchas gracias.

Mª Rosa Ciriquián Costi es presidenta Pro-Vida Asdevi Sevilla