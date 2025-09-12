El presidente de Sevilla Tech Park reclama más infraestructuras

El presidente de Sevilla Tech Park, el parque empresarial de la Isla de la Cartuja, Raúl Maldonado, ha reclamado este viernes un mayor compromiso de las administraciones para mejorar las comunicaciones y servicios del parque tecnológico.

"Somos actores de un espacio, de un barrio, que aporta nada más y nada menos que el 2,56% del PIB de Andalucía y más del 11% del PIB de la provincia. Desarrollamos nuestra actividad en el mayor parque tecnológico del país, generador de empleo de calidad y de riqueza", ha declarado.

Maldonado ha recordado que el enclave ya concentra a más de 500 compañías vinculadas a la investigación, el emprendimiento y la tecnología, aunque el crecimiento se ve limitado por la falta de infraestructuras; "Debemos, necesariamente, activar los espacios baldíos y dejar a un lado la nostalgia de las décadas pasadas. Instamos al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía a seguir trabajando para dar uso a espacios tan emblemáticos como el Estadio La Cartuja, el Auditorio Rocío Jurado o Camino de los Descubrimientos, que tiene en el Canal de la Expo su principal actuación".

El responsable del parque ha insistido en que esta petición responde a una demanda compartida por el conjunto del tejido empresarial "Estamos absolutamente convencidos de que la inversión pública en proyectos de esta índole tiene tanto rédito económico como social. Por ello, además de agradecer al Consistorio que escuche a los empresarios de Sevilla TechPark, le instamos a estipular una dotación presupuestaria anual, que sería un impulso esencial para la imagen del que es el mayor parque tecnológico del país. Hay que serlo (que lo somos) y parecerlo".

Sevilla TechPark contabilizó en 2024 un total de 575 empresas, centros de investigación, formación y universitarios.