El II Congreso de las Hermandades, una "oportunidad para crecer en la fe"

El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, ha presentado este viernes la programación de mesas de trabajo y actividades culturales del II Congreso Internacional de Hermandades, "un evento a la altura de la importancia de la religiosidad popular para la Iglesia", que se celebrará en Sevilla del 4 al 8 de diciembre. El cartel de esta cita es obra de Manuel Cuervo.

En la presentación, Saiz Meneses ha destacado que este congreso es "una oportunidad excelente de profundizar y seguir creciendo en la renovación de la vida cristiana de los miembros de las hermandades". El programa "es muy ambicioso", tal como ha recogido el Arzobispado en una nota de prensa, en la que ha avanzado que habrá dos exposiciones --una dedicada a Pedro Roldán y otra con lo más destacado del patrimonio artístico y las devociones populares andaluzas-- en la Fundación Cajasol.

La nómina de ponentes está encabezada por cuatro miembros de organismos pontificios: monseñor RinoFissichella, presidente del PontificioConsejo para la Promoción de la Nueva Evangelización; el cardenal MarcelloSemeraro, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos; el cardenal José T. de Mendonça, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación; y el cardenal Kevin J. Farrell, Prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida.

El arzobispo de Sevilla ha destacado el "alto nivel" de los profesores e investigadores que se darán cita en Sevilla dentro de once meses, así como la variedad de temas que se abordarán durante las sesiones que se celebrarán en la Catedral. Además, ha afirmado que "no somos fundamentalistas que tienen mucha fe pero no se informan. La formación es importante para dar razón de nuestra fe y esperanza. También mostraremos la impresionante obra caritativa y social de las hermandades", ha añadido.

En la presentación de los ponentes, el arzobispo ha remarcado que "es un corpus de doctrina que nos ayudará a crecer". Por otro lado, José Roda, vicepresidente del Consejo de Hermandades de Sevilla, ha detallado la programación cultural paralela a las sesiones de trabajo, que arrancará con un concierto de música sacra y marchas procesionales a cargo de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) en el templo metropolitano.

Esta programación se completa con varias exposiciones, como la dedicada a Pedro Roldán o la que mostrará lo más destacado el patrimonio artístico y las devociones populares andaluzas, ambas en la sede de la Fundación Cajasol, y la que organizará el Cabildo Catedral con documentos relativos a las fiestas religiosas, manifestaciones populares y de gobierno de las hermandades.

Además, están previstas citas culturales en el Archivo de Indias, el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, la iglesia de Santa Clara, el Ayuntamiento hispalense, el Museo del Santo Ángel y el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS), entre otras. Roda ha precisado que el programa cultural "está abierto a otros eventos cuya organización se está gestando en estas fechas".

Manuel Cuervo es el autor del cartel del Congreso. En él destaca la Giralda como elemento central, "un icono inconfundible, lo suficientemente atractivo y reconocido mundialmente", flanqueado por dos banderolas. La primera, amarilla, hace referencia a la bandera del Vaticano y en ella aparece una cruz, símbolo universal del catolicismo; la segunda es verde, color de la esperanza, en la que se sitúa un corazón, símbolo de la Virgen María y del amor fraternal.

Por su parte, León ha expuesto los cultos que tendrán lugar en torno al congreso: triduo en el altar del Jubileo, misa estacional el 8 de diciembre, adoración al Santísimo Sacramento en San Onofre y Santa María de Jesús, citas en conventos de clausura, celebraciones en las hermandades y la procesión de clausura.

Ha cerrado el turno de intervenciones el presidente del Consejo de Hermandades de Sevilla, Francisco Vélez, que ha presentado el proyecto de voluntariado, ya iniciado, "en el que podrán participar cofrades mayores de 16 años". Se trata de un programa abierto a cofrades de toda la Archidiócesis. También ha avanzado que las inscripciones pueden formalizarse desde este viernes a través del módulo previsto en la web del Congreso, en la dirección hermandadesypiedadpopular.org.

Aún no hay una previsión de la participación final del Congreso, pero Francisco Vélez ha apuntado que se calcula en más de 3.000 las personas que acudirán a Sevilla para participar en esta cita cofrade internacional. En el cierre del acto, el arzobispo de Sevilla ha subrayado que "la piedad popular tiene una palabra que decir en el marco de la acción evangelizadora de la Iglesia", y en torno a la posibilidad de que el Papa asista al Congreso, tanto monseñor León como el arzobispo han señalado que si bien el Santo Padre "valora mucho la piedad popular y ha dedicado mucho espacio a este tema en su magisterio, es muy difícil que pueda venir, pero estaremos felices si nos da una sorpresa grata".