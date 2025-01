Se cumplen 27 años del cruel asesinato de Alberto y Ascen

La calle Don Remondo, en el casco histórico de Sevilla, ha acogido la tarde de este jueves, un año más, un acto destinado a conmemorar el asesinato del concejal del PP hispalense Alberto Jiménez-Becerril y de su esposa Ascensión García Ortiz a manos de la banda terrorista ETA, crimen del que se cumplen ahora 27 años.

El acto, organizado por la Fundación Municipal Alberto Jiménez Becerril, presidida por Alberto Jiménez-Becerril García, hijo de las víctimas; ha contado también con la participación de Teresa Jiménez-Becerril, hermana del edil; el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses; concejales de la Corporación municipal encabezados por el alcalde, el popular José Luis Sanz; y otros dirigentes como el consejero de Presidencia e Interior, Antonio Sanz; la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo; el consejero de Política Industrial, Energía y Minas, Jorge Paradela; o el presidente del PP de Sevilla y delegado del Gobierno andaluz en la provincia, Ricardo Sánchez, entre otras personalidades.

Acto en la calle Don Remondo por los 27 años del asesinato de Alberto Jiménez-Becerril y su esposa Ascensión García ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS Europa Press

Un año más, el acto, precedido de una misa en la Catedral hispalense, ha contado con la colocación de una corona de flores en el lugar de esta calle donde fueron asesinados el edil hispalense y su esposa la noche del 30 de enero de 1998, tras haber compartido la velada con unos amigos. Durante el acto, José Luis Sanz ha manifestado que tras el crimen, "Sevilla salió rápido a la calle a decir no al terror, no al chantaje y no a la coacción. Y, sobre todo, Sevilla salió a la calle a decir que no iba a olvidar a Alberto y a Ascen".

Antonio Sanz y Patricia del Pozo asisten a la misa en memoria de Alberto Jiménez-Becerril y Ascensión García Ortiz Rocío Ruz Europa Press

Sanz ha tenido presente también en sus palabras a Teresa Barrio, madre de Alberto fallecida el pasado 23 de noviembre, porque "este 30 de enero no es como los últimos gracias a la labor de una abuela y una madre que vivió los últimos 27 años de su vida dedicados a que no se olvidara el legado de Alberto y Ascen y a cuidar, recomponer y reconstruir a una familia destrozada".

"Esta ciudad de Sevilla, de la que tanto han disfrutado Alberto y Ascen, ni los ha olvidado, ni los olvida, ni los va a olvidar", ha asegurado el alcalde Sanz.