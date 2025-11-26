Diez detenidos tras el desmantelamiento de un punto de venta de droga en Morón de la Frontera

La Policía Nacional ha detenido este miércoles en Morón de la Frontera a diez personas durante el desmantelamiento de un activo punto de venta de droga ubicado en pleno casco urbano de la localidad, en la denominada 'Operación Agüita'.

Según una nota remitida por el Cuerpo, la operación se ha podido lleva a cabo gracias a la información obtenida por las denuncias ciudadanas anónimas remitidas a través del canal "Contacta" de la página web de la Policía Nacional.

Tras recabar los primeros datos, los agentes confirmaron rápidamente la veracidad de las denuncias, detectando una "intensa actividad" de venta de sustancias estupefacientes. Se logró determinar el modus operandi de la actividad ilícita, las personas implicadas y los lugares donde se almacenaba, distribuía y transportaba la sustancia estupefaciente, poniendo toda esta información en conocimiento de la autoridad judicial.

Se han llevado a cabo dos entradas y registros simultáneos, que concluyeron con la intervención de dinero en efectivo, cocaína y armas de fuego además de la detención de cuatro personas.

En una segunda fase de la investigación, desarrollada en este mes de noviembre, se detuvieron a seis personas que colaboraban activamente en la misma red de venta de drogas.

Con estas actuaciones se ha logrado desmantelar un punto de venta cuyos responsables habían llegado a actuar con creciente sensación de impunidad, afectando al clima de seguridad y tranquilidad habitual en el municipio