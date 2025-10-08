El maestro de Casariche investigado por agresión sexual ha sido denunciado por 26 familias

El maestro de un colegio de Casariche (Sevilla) investigado por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia 2 de Estepa ha sido denunciado de momento por 26 familias, según han informado este martes a EFE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La primera denuncia por este caso fue presentada el pasado mes de abril, han concretado las fuentes, que han indicado que el docente no llegó a ser detenido en su momento y que, por tanto, no fue puesto a disposición judicial.

Posteriormente sí ha declarado ya como investigado en sede judicial, aunque no se ha adoptado contra él ninguna medida cautelar porque ninguna de las partes lo ha solicitado.

Durante la fase de instrucción de la causa se concretará el delito o delitos que se puedan atribuir al maestro investigado, han añadido las fuentes.

Fuentes de la Consejería de Desarrollo Educativo informaron este lunes a EFE de que este caso está 'judicializado' y que la administración educativa tampoco ha tomado de momento ninguna medida dado que se encuentra a expensas del avance de la investigación judicial.

Según Desarrollo Educativo, el maestro, que hacía labores de apoyo y solía por tanto estar acompañado en el aula de otro docente, se encuentra de baja desde el curso pasado.

El Ayuntamiento de Casariche, localidad de unos 5.000 habitantes, trasladó en un comunicado su apoyo y cercanía a las familias y, especialmente, a las posibles víctimas después de que un grupo de madres se manifestaran en el pueblo para pedir justicia bajo el lema 'Los niños no mienten'.