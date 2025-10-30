El Palacio de Congresos de Sevilla sigue cerrado por seguridad tras fallo eléctrico

El Palacio de Congresos de Sevilla no abrirá sus puertas este jueves tras el fallo eléctrico originado por las intensas lluvias caídas en la jornada del miércoles, que obligó a su desalojo en torno a las 14.30 horas.

Según informa Fibes en sus redes sociales oficiales, el cierre se mantendrá "por motivos de seguridad", lo que implica que no abrirá sus puertas el Salón del Motor de Sevilla.

Añade que tanto la organización del evento como el equipo de Fibes están trabajando "intensamente para restablecer la normalidad lo antes posible", y garantizar que la reapertura se produzca en condiciones óptimas de seguridad para expositores, visitantes y personal técnico.

Además, indica que las entradas adquiridas para el miércoles o el jueves serán válidas en cualquiera de los días restantes de esta cita, o se podrá solicitar su devolución a través de la web oficial del evento.