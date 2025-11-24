Un proyecto pionero de la Guardia Civil humaniza la atención a las víctimas de maltrato

Un proyecto piloto de actuación frente a la violencia de género, desarrollado por la Guardia Civil en Castilleja de la Cuesta (Sevilla), ofrece una atención más cercana, segura y humana a víctimas de maltrato con un itinerario que incorpora medidas específicas para minimizar cualquier forma de revictimización.

Esta iniciativa pionera, visitada este lunes por el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, está diseñada para evaluar nuevas formas de organización interna, reforzar la especialización y mejorar la calidad del servicio.

El sistema, que ha finalizado su fase experimental, supone una transformación en el modo de atender a las víctimas y refuerza la calidad procesal y la disponibilidad del servicio en las compañías territoriales.

El proyecto piloto desarrollado en la comarca del Aljarafe se basa en la creación del Área Funcional VioGén por compañía, centralizando en un único Centro de Atención a Víctimas (CAV) la recepción de denuncias, la instrucción de diligencias, el seguimiento de casos y la coordinación con los recursos externos.

Este modelo ha permitido analizar mejoras en la organización del trabajo especializado, de modo que la centralización de estas funciones en un equipo dedicado en exclusiva en cada compañía de la demarcación territorial de la Guardia Civil en Sevilla supone uno de los cambios más relevantes probados.

Personal especializado

Esta estructura proporciona atención los 365 días del año y garantiza la presencia continua de personal especializado, con el objetivo de ofrecer una atención más cercana, segura y humana, independientemente del día en que se produzca la denuncia.

Toscano ha subrayado que este proyecto piloto se enmarca dentro de las políticas públicas impulsadas por el Gobierno de España en materia de igualdad y protección de las víctimas: "Más especialización, más sensibilidad, más protección y la convicción de que ninguna mujer debe sentirse sola", ha destacado.

La creación de un Centro de Atención a Víctimas (CAV) por compañía permite contar con un equipo de agentes dedicados exclusivamente a esta labor.

Esta especialización optimiza el trabajo policial y mejora la seguridad jurídica de las víctimas al garantizar que las diligencias se instruyen con precisión técnica y de forma centralizada, sin traspasos de actuaciones entre distintas unidades.

El coronel Emilio Serrano ha detallado el impacto operativo que esta reorganización tiene en la Comandancia de Sevilla y ha indicado que solo en la Tercera Compañía -donde se inició el proyecto piloto- existen cerca de mil casos activos, lo que supone un tercio del total provincial.

Mejores medios, espacios específicos

"Antes había tres equipos repartidos en distintos puntos de la compañía, ahora los hemos unificado en un único grupo con mayor dimensionamiento, mejores medios y espacios específicos para una labor tan sensible", ha explicado.

Este modelo en evaluación permite también liberar a las patrullas de Seguridad Ciudadana: "Con el nuevo sistema, las funciones de Viogén recaen en personal especializado, que trabaja de forma más ágil y con las garantías procesales", ha declarado.

Uno de los elementos más innovadores del proyecto piloto es la creación de un itinerario de atención que cumple con los protocolos policiales y que incorpora medidas específicas para reducir cualquier forma de revictimización.

La sargento primero Adela Millán, coordinadora del equipo de violencia de género y responsable del centro, ha explicado que la intervención sigue un tránsito diseñado para acompañar a la mujer desde el primer instante, ayudándola a recuperar la calma antes de abordar su relato.

Entorno seguro, no intimidante

"Cuando una mujer llega, es fundamental que encuentre un entorno seguro y no intimidante", ha señalado esta agente, que ha explicado que el proceso se inicia en un espacio de tranquilidad y continúa en una zona de encuentro donde se establece el primer contacto "sin prisas y con la empatía necesaria".

Solo cuando la víctima está preparada se accede a la denominada 'zona valentía', un espacio pensado para relatar los hechos con apoyo emocional y absoluta privacidad.

El diseño de estos espacios responde a la necesidad de que la víctima mantenga el control sobre su proceso y se sienta acompañada en cada fase, lo que garantiza un entorno adecuado para todo el núcleo familiar.