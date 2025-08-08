Sevilla atrae más de 17 millones de euros en rodajes

La segunda temporada de «Berlín», la tercera de «The Walking Dead: Daryl Dixon», «Young Sherlock», «Golpes», «Constantinople» o «Nueve Lunas» son algunos de los títulos de rodajes más destacados que ha acogido de enero a julio Sevilla, que se consolida como escenario en el panorama nacional e internacional y ha generado una inversión directa de más de 17 millones de euros. La Oficina de Rodajes del Ayuntamiento de Sevilla, adscrita al Área de Turismo y Cultura, ha gestionado en lo que va de año un total de 142 solicitudes de rodaje.

Entre ellas destacan 10 largometrajes y 7 series de ficción, así como 24 documentales y 14 programas o reportajes de televisión, lo que refleja la diversidad de formatos que encuentran en Sevilla un escenario atractivo. Además, se han llevado a cabo 15 cortometrajes, 12 videoclips, 12 spots publicitarios, 16 sesiones de fotos, 8 vídeos corporativos y 20 rodajes clasificados como «otros», incluyendo producciones independientes o experimentales.

Este volumen de actividad refuerza el papel de la capital andaluza como referente en el ecosistema audiovisual andaluz y nacional, capaz de acoger desde grandes producciones internacionales hasta iniciativas culturales de carácter local.

La delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, subrayó ayer el «efecto multiplicador» de los rodajes sobre el tejido económico y cultural de la ciudad: «Sevilla no solo brilla en la pantalla, también genera riqueza real y oportunidades profesionales en el territorio. Cada producción que llega deja empleo, dinamiza sectores clave y posiciona a nuestra ciudad como un referente del turismo de pantalla», declaró.

Efecto multiplicador

El impacto de estas producciones va mucho más allá del ámbito audiovisual y, según los datos del Consistorio, los rodajes en Sevilla durante 2025 han generado una fuerte demanda en sectores como el alojamiento, la restauración, el transporte, el alquiler de espacios, el ocio, los servicios turísticos y la seguridad. «La apuesta del Ayuntamiento por facilitar y atraer rodajes es estratégica. Es una inversión en imagen de ciudad, en empleo local y en proyección internacional de Sevilla como destino cultural y creativo de primer nivel», destacó.

Además, Sevilla forma parte del grupo fundador del Clúster Land de Contenidos Audiovisuales y Digitales de Andalucía, una de las principales plataformas de colaboración público-privada del sector en España, que reúne a más de 40 empresas y cuenta con el respaldo de la Junta de Andalucía. En esta línea, la ciudad también será sede del proyecto Singer, un centro de emprendimiento y formación en contenidos digitales, ubicado en el histórico edificio de la calle Lumbreras, con una inversión inicial de 4 millones de euros aportados por la Junta de Andalucía.

Durante los meses de verano, Sevilla acoge cinco rodajes activos –dos internacionales procedentes de Estados Unidos y Brasil, y tres nacionales– y en septiembre está previsto el rodaje de escenas de una nueva serie de ficción inglesa para una gran plataforma.