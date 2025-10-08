Sevilla lidera en España la Semana Mundial del Espacio 2025

Sevilla se convierte, un año más, en la capital española del espacio con el arranque oficial de la Semana Mundial del Espacio 2025 – World Space Week, que se celebrará hasta el 10 de octubre. La programación fue presentada el pasado 1 de octubre en una rueda de prensa organizada por el Ayuntamiento de Sevilla, en colaboración con el Foro del Espacio, dentro de la iniciativa Sevilla Capital Espacial Española.

La capital hispalense lidera, a nivel nacional, la celebración de esta cita promovida por Naciones Unidas, con más de 40 actividades que tendrán lugar en diferentes puntos de la ciudad. La cifra, que supera la del año anterior, consolida a Sevilla como epicentro de la divulgación científica y la innovación tecnológica en el ámbito espacial.

La coordinación de este amplio programa es posible gracias al trabajo conjunto entre el Ayuntamiento de Sevilla, el Foro del Espacio —plataforma que reúne a más de 50 entidades del sector aeroespacial andaluz— y numerosas instituciones públicas y privadas que apuestan por acercar el conocimiento del espacio a la ciudadanía.

El programa de actividades, pensado para todos los públicos y edades, incluye propuestas tan variadas como: una Gymkana Espacial, Hackathon NASA SPACE APPS, el lanzamiento Estratosférico, la 24ª Feria de la Ciencia, talleres de astronomía, exposiciones, conferencias, charlas, como Mujeres en el Espacio 2025, talleres de espectroscopias, visitas técnicas, sesiones de planetarios, actividades para potenciar el emprendimiento y hasta plantadas de telescopios, entre otras.

La Semana Mundial del Espacio es una iniciativa de Naciones Unidas que se celebra anualmente para destacar el impacto de la ciencia y la tecnología espacial en la mejora de la vida humana. En esta edición de 2025, la temática gira en torno a la relación entre el espacio y el cambio climático, un vínculo crucial para comprender y enfrentar los desafíos medioambientales actuales.

Toda la programación completa está disponible a través del canal oficial de Sevilla Capital Espacial Española y del Foro del Espacio. Se invita a la ciudadanía a participar en las numerosas actividades organizadas, pensadas para aprender, disfrutar y acercar la ciencia espacial a la sociedad.