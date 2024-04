La tosferina se dispara: 180 casos en una semana

España vive el peor brote epidémico de tosferina desde 2015. Esta enfermedad infecciosa, que ataca principalmente a las vías respiratorias, está creciendo vertiginosamente no solo en nuestro país, sino en otros territorios europeos, como Reino Unido o Chequia, que llegó a registrar 1.666 casos en tan solo dos meses.

Según el último informe semanal de vigilancia epidemiológica del Instituto Carlos III, relativo a la tercera semana de marzo (de los días 18 al 24), España notificó un total de 890 casos de tosferina, cuando en las mismas fechas del 2023 se comunicaron tan solo cuatro. Así, en todo lo que llevamos de año, se han comunicado casi 11.000 casos. En lo que respecta a la comunidad andaluza, el informe de vigilancia epidemiológica notificó 178 casos en la tercera semana de marzo. En las mismas fechas del año pasado no hubo ninguno.

Pese al brutal aumento de la incidencia, desde la Consejería de Salud llaman a la calma, asegurando que la mayoría de los pacientes que han cursado tosferina lo han hecho con un cuadro leve. No obstante, tras la muerte de un lactante cuya madre no estaba vacunada contra esta enfermedad, el SAS decidió contactar con los padres de menores no vacunados para instarles a que lo hicieran.

Actualmente, el calendario de vacunación infantil en Andalucía incluye la vacunación infantil frente a la tosferina con una serie primaria de dos dosis a los dos y cuatro meses de edad y dos dosis de refuerzo a los once meses y a los 6 años. Además, desde 2015 se vacuna a las mujeres embarazadas entre la semana 28 y 36 como medida para la prevención de la tosferina en menores de tres meses de edad. Afortunadamente, la cobertura vacunal de la tosferina en Andalucía en menores es de casi del 95% y la vacuna en las gestantes supera el 90%.

No obstante, ante este aumento de casos, tanto desde la Asociación Andaluza de Enfermería Familiar y Comunitaria (Asanec) como la de Atención Primaria de Pediatría (Andapap) piden una dosis de refuerzo, al margen de la que se pone a los seis años. La vicepresidenta de Andapap, Leonor Quesada, cree que ese nuevo pinchazo podría administrarse a los 14 años, junto con la dosis que hay a esa edad de tétanos y difteria. Pero insiste en que es «muy importante» que las embarazadas se vacunen y los niños cumplan el calendario de inmunización pautado.

La representante de Andapap explica que la tosferina provoca cuadro grave en lactantes pequeños. En el resto, «es un catarro indistinguible y luego una tos que dura meses». La patología en su fase inicial se trata con antibióticos. Cuando se diagnostica en etapas más avanzadas, también se administran estos fármacos para que los contagiados no transmitan la enfermedad, pero ya no hay forma de parar la tos.