Turno para la sociedad civil andaluza en respuesta al cupo catalán

El PSOE andaluz, Por Andalucía y Adelante Andalucía respaldan el acuerdo entre el Gobierno de España y Cataluña en materia de financiación. Así lo transmitieron sus portavoces tras reunirse con el presidente Juanma Moreno, lo que descarta cualquier posibilidad de acción conjunta entre todas las formaciones políticas en protesta por un pacto que afecta a los intereses económicos de Andalucía y a las del resto de regiones de régimen común. Al Gobierno andaluz solo le queda recabar el apoyo de la sociedad y organizaciones civiles, tarea a la que se tendrá que dedicar en los próximos meses si no quiere que su postura se vea como una mera confrontación política y no una defensa legítima de los intereses de Andalucía.

Las reuniones que se produjeron ayer en San Telmo entre Moreno y los partidos de la oposición siguieron el guion previsto. Actualmente no existe margen para articular una postura común porque ni el PSOE ni los partidos que integran Sumar en la comunidad cuestionan las decisiones tomadas por el Gobierno de España. El que con más ahínco defendió el acuerdo con Cataluña fue Juan Espadas, secretario general del PSOE andaluz y portavoz en el Senado del Grupo Socialista, hasta el punto que afirmó que Andalucía no presenta actualmente un «problema de financiación» como sí lo sufría en 2018, cuando el Parlamento suscribió el acuerdo que apoyaron entonces el PSOE-A, el PP-A, Podemos e IU, mientras el PP de Mariano Rajoy gobernaba en España. En este sentido, hay que señalar que el sistema de financiación evoluciona también según la coyuntura económica y, por tanto, la recaudación no era la misma en 2018 que la que existe en la actualidad, a lo que hay que sumar los fondos de recuperación aportados por la Unión Europea tras el Covid.

En la documentación entregada por Espadas a Moreno, el PSOE reivindica que en 2024 Andalucía recibirá el máximo histórico del sistema de financiación autonómica con 27.910 millones de euros y volverá a ser récord en 2025, al subir las entregas a cuenta hasta 28.540 millones. Señala el PSOE que «en los últimos siete años, Andalucía habrá contado con una financiación un 46,7% superior a la recibida en el mandato Rajoy, es decir, 53.810 millones más. 7.700 millones de euros más cada año».

Obvia un dato importante: la recaudación tributaria de la Junta de Andalucía en el quinquenio 2019-2023 ha superado en más de 14.000 millones de euros la registrada durante el quinquenio inmediatamente anterior, 2014-2018 porque la economía ha ido mejor. Por tanto, a mayor recaudación de IRPF e IVA más dinero a repartir entre todas las comunidades autónomas, pero si una de las principales como es el caso de Cataluña se sale del sistema común, habrá menos fondos para todos.

Otra cosa distinta es la crítica política que sí hizo el PSOE en cuanto a la gestión y a la ejecución de los fondos por parte del Ejecutivo autonómico. Según sus cifras, «solo en el año 2023 se dejaron de ejecutar más de 3.000 millones de euros en inversiones de todo tipo. Y esto solo en el año 2023, si acumulamos desde el año 2019, la cifra asciende a 11.100 millones de euros que el Gobierno andaluz no ha sido capaz de invertir».

En palabras de Espadas, «queremos un sistema de financiación autonómica que garantice, en una situación de crisis como la que vivimos, que esos porcentajes mínimos se cumplan y lo garantice el Estado», postura que, a su juicio, descarta que «Cataluña genera un agravio o quiere un sistema de financiación que dañe a otros territorios».

En la misma línea se pronunció la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, que incluso calificó de «frívola» la postura del presidente andaluz con respecto al modelo de financiación. «Moreno Bonilla está en las tesis del Partido Popular de que este problema no hay que resolverlo», sino que «hay que dejarlo así», aunque suponga «un deterioro de los servicios, porque consideran (los ‘populares’) que van a tener un rédito electoral posterior», explicó.

Al igual que el PSOE, Por Andalucía defiende la bilateralidad en la negociación y considera que es compatible negociar un acuerdo en materia de financiación con el Gobierno de manera individual –como ha hecho Cataluña– y otro en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

En el caso del otro partido de izquierda con representación parlamentaria, Adelante Andalucía, su postura trataba de diferenciarse del resto. La presidenta del Grupo Parlamentario Mixto-Adelante Andalucía, Maribel Mora, admitió que Andalucía no podría igualar una propuesta como la de Cataluña, la gestión del 100% de la recaudación tributaria en la región, porque «sería la muerte para Andalucía» al argumentar que «no recaudaríamos ni el 50% de lo que supone nuestro gasto en servicios públicos». Pese a ello, defienden la bilateralidad y descartan manifestarse «contra Cataluña».

Por parte del Gobierno andaluz, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, criticó que Espadas «debe ser el único andaluz de los nueve millones que niega hoy que Andalucía tenga un problema de infrafinanciación» y consideró «incompatible ser andaluz y defender a Sánchez».