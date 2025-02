Mi gato me lame las manos: Este es el significado oculto según los expertos

Conocer los comportamientos de los animales por parte de sus dueños es fundamental para mejorar la relación entre ambos y conseguir obtener el mayor bienestar de las mascotas. Por ello, es importante aprender y estar al día de las nuevas investigaciones que realizan las personas expertas en la materia. Por ejemplo, los gatos tienen muchos hábitos que nos pueden sorprender y sería positivo comprender su significado "oculto".

Una acción rutinaria de los gatos, que todos hemos visto en algún momento, es cuando lame las manos de su dueño. Este comportamiento, normalmente, está ligado con la propia higiene del animal (mantener su piel y el pelaje libre de suciedades) y como una muestra de afecto o comunicación entre animales o con sus dueños. Eso sí, si esta acción se produce de manera más repetitiva podría significar una muestra de estrés o, en los casos más graves, un problema de salud.

¿Cuáles son los principales motivos de esta acción?

La experta en la materia, Eduarda Piamore (técnica en psicología, educación y adiestramiento canino y felino), explica cuáles son los motivos principales por los que podemos relacionar la acción de lamer una mano por parte de un gato: la curiosidad; el hambre; el estrés; el afecto y/o el aseo. La primera de las opciones radica en el instinto del animal por conocer o descubrir de dónde procede ese olor atractivo. Utiliza su "poderoso olfato y paladar" para conseguir más información sobre el estímulo y comprender el motivo de su curiosidad.

De hecho, la especialista señala que "es normal que el gato realice ese gesto" cuando estamos comiendo, cocinando o si te has aplicado alguna crema o pomada en tus manos. Mientras que no provenga de "alimentos o plantas tóxicas" para estas mascotas, no debemos preocuparnos por esta acción natural del gato. Eso sí, es recomendable siempre lavarse bien las manos para no poder infectar al animal.

¿Problemas de alimentación?

Otra de las cuestiones a tener en cuenta para entender este comportamiento del animal son sus rutinas de alimentación. Si el gato no encuentra la comida en su comedero habitual, es posible que intente prestar tu atención de esta manera ya que son "muy meticulosos" con la ingesta de "pequeñas cantidades de comida" varias veces al día.

Además, ante estas situaciones, los gatos suelen maullar de forma constante y te mirarán fijamente. Por ello, y para limitar este tipo de situaciones, Eduarda Piamore recomienda "dejarle comida a demanda". "Dejar siempre alimento a disposición de tu gato en su comedero para evitar que esté hambriento y no se suceda la necesidad de ir a lamerte la mano", apunta.

Eso sí, la experta nos advierte cuáles pueden ser los motivos principales por los que el gato siempre está hambriento: "baja calidad del alimento; parásitos intestinales (provocan un desvío de los nutrientes obtenidos); y/o trastornos metabólicos (como el hipertiroidismo felino, que provoca incremento y alteraciones en los patrones de alimentación y sueño)".

Estrés o afecto, también son factores clave

Por otro lado, vamos a desarrollar otros factores clave que debemos tener en cuenta para comprender el motivo por el que mi gato puede lamerme la mano. Si esta acción se lleva a cabo de manera constante, "puede ser porque esté aburrido o estresado y sirve para la mascota como una vía de alivio o descarga de un exceso energético". En estos supuestos, sería necesario estimular más al animal, enriquecer el ambiente y/o dedicar más tiempo del día para jugar e interactuar con él.

Además, estos animales también pueden querer acicalarse o acicalarte (a una persona o a otro animal). "Es esencial para el establecimiento y la conservación del vínculo entre gatos que conforman el mismo grupo social", puntualiza la experta. Por tanto, si hay más de un gato en el mismo hogar, "es muy común que estén todo el rato lamiéndose uno al otro".

¿Es una acción relacionada con el aseo?

Por otro lado, la explicación "más obvia", y que a todos se nos ha ocurrido considerar en alguna ocasión, es que la acción del gato de lamer las manos a su dueño es una manera de contribuir al aseo propio. "Su lengua actúa como una especie de cepillo que barre las suciedades que encuentra en su camino", puntualiza Eduarda Piamore.

Por último, la especialista en adiestramiento felino concluye: "Es fundamental mantener una buena higiene personal y comprender la naturaleza de la acción del gato. De hecho, es más positivo que otra cosa ya que significa que existe un vínculo emocional entre la mascota y el dueño. Ya formas parte de su círculo social y te considera uno más dentro de su familia".