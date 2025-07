¿Puede tu perro comer pasta? El secreto que muy poca gente conoce

Muchos dueños disfrutan compartiendo momentos especiales con sus mascotas, y esto a menudo incluye la tentación de ofrecerles un bocado de nuestra propia comida. Ver sus ojos curiosos o su entusiasmo al oler lo que tenemos en el plato puede ser irresistible. Es una forma de sentir que los integramos más en nuestra vida familiar.

Sin embargo, no todos los alimentos que son seguros para nosotros lo son para ellos. Existe una gran confusión sobre qué ingredientes pueden ser beneficiosos y cuáles representan un peligro para su salud. La dieta canina tiene requisitos específicos, y lo que parece inofensivo para un humano puede ser perjudicial o incluso tóxico para un perro.

Un plato que suele tentar a los dueños a compartir es la pasta. ¿Pero, la pasta esconde algún peligro?

¿Es la pasta un plato apto para tu compañero canino?

La respuesta a si los perros pueden comer pasta no es tan sencilla como un sí o un no rotundo. Aunque la pasta cocida y sin aditivos parece, en principio, segura para ellos, hay matices importantes a considerar, según apuntan desde The Spruce Pets.

El verdadero riesgo aparece cuando la pasta va acompañada de otros ingredientes. La familia Allium, que incluye el ajo, la cebolla, el cebollino y el puerro, es altamente tóxica para los perros. Su consumo puede dañar los glóbulos rojos y provocar anemia, un estado de salud muy delicado que requiere atención veterinaria inmediata.

Por esta razón, cualquier tipo de salsa, especialmente las basadas en tomate que suelen contener ajo y cebolla, debe evitarse por completo. Otros aditivos comunes como el exceso de sal, que puede causar problemas neurológicos, o el orégano, que es tóxico para ellos, también representan un peligro. Incluso el queso, complemento popular de la pasta, aunque es tolerable en una cantidad mínima, puede llevar a problemas digestivos y de peso si se consume en exceso.

Además de los ingredientes, la cantidad es fundamental. Darle a tu perro un trozo de pasta que se cae al suelo no es preocupante, pero ofrecerle un plato entero o grandes porciones de forma regular puede acarrearle serios problemas de salud. El sobrepeso, con sus consecuentes riesgos como enfermedades cardíacas o dificultades respiratorias, es una preocupación importante derivada del consumo excesivo de calorías vacías y falta de nutrientes esenciales.

Los expertos sugieren que si se le da pasta, debe ser únicamente pasta cocida y simple, sin aditivos de ningún tipo. La recomendación general es limitarse a una o dos hebras a la semana como un capricho muy ocasional, y nunca exceder una pequeña cantidad en una sola vez. Cualquier ingesta superior a esta se considera desaconsejable y perjudicial para su bienestar.

En cuanto a las variedades de pasta elaboradas con legumbres como garbanzos o lentejas, o con arroz, la situación es similar. Si bien estos ingredientes pueden formar parte de una dieta canina equilibrada en otros formatos, algunas investigaciones recientes sugieren una posible asociación entre las dietas 'grain-free' con alto contenido de legumbres y ciertas afecciones cardíacas en perros. No obstante, la pasta de arroz, especialmente la blanca, se considera a menudo segura e incluso útil para problemas gastrointestinales, al ser de fácil digestión.

En definitiva, mientras que una pequeña cantidad de pasta simple y sin nada puede ser inofensiva de vez en cuando, la clave está en evitar cualquier aderezo o salsa y en la moderación extrema. Siempre es preferible optar por golosinas y alimentos específicos para perros que garanticen su salud y bienestar nutricional, diseñados específicamente para su sistema digestivo y necesidades.