La AEMET ofrece el detalle del denominado como fin de semana de 'la curva térmica' en estas zonas de Aragón

La Agencia Estatal de Meteorología predice un fin de semana de cambios significativos en el clima del territorio aragonés, con una transición marcada de temperaturas a lo largo de los próximos días. La predicción meteorológica para el 5, 6 y 7 de septiembre de 2025 apunta a una jornada inicial con un notable descenso térmico en algunas zonas, para luego dar paso a un ascenso generalizado que afectará a gran parte de la comunidad.

Viernes, 5 de septiembre: descenso térmico y vientos variables

La jornada del viernes, 5 de septiembre, estará caracterizada por una clara división en el cielo aragonés. Mientras el Bajo Ebro verá intervalos de nubes bajas, el resto de la región disfrutará de cielos predominantemente poco nubosos, salpicados por algunas nubes altas, especialmente en la mitad sur de la comunidad.

En cuanto a las temperaturas, el fenómeno más destacado será el descenso notable en las máximas que se registrará en el extremo sureste de la comunidad. En contraste, en la parte occidental, las temperaturas máximas se mantendrán o experimentarán un ligero ascenso. Las mínimas, por su parte, descenderán en toda la región. Serán de 12 en Huesca, 9 en Teruel y 16 en Zaragoza.

El viento será cambiante; comenzará la jornada con intervalos de noroeste moderado en el valle del Ebro, para luego, al mediodía, tender a ser flojo variable, con ráfagas moderadas del sur y sureste en el Sistema Ibérico y la depresión del Ebro.

Sábado, 6 de septiembre: el termómetro comienza a subir

El fin de semana dará comienzo con un cambio de tendencia que marcará un ascenso generalizado de las temperaturas. La jornada del sábado estará dominada por cielos poco nubosos, con algunos intervalos de nubes altas y posibles nubes bajas a primera hora de la mañana.

Los fenómenos más significativos de este día serán el ascenso notable de las temperaturas mínimas en Pirineos y Cinco Villas, así como de las máximas en las zonas de la mitad sur. Esta subida térmica se sentirá en toda la comunidad. Las mayor mínima se dará en Teruel, 13 grados, y la mayor máxima en Zaragoza, con 34.

El viento, por su parte, tendrá una dirección predominante del sureste, moderado en la depresión del Ebro y la mitad norte de la comunidad, mientras que en la mitad sur soplará del sur, también con intensidad moderada.

Domingo, 7 de septiembre: nuevo ajuste de temperaturas

La jornada del domingo, 7 de septiembre, traerá consigo un aumento en la nubosidad. Se esperan intervalos nubosos que tenderán a cielos cubiertos, y no se descarta la posibilidad de chubascos ocasionalmente tormentosos, especialmente en el Pirineo y en el extremo oriental del Sistema Ibérico.

Las temperaturas volverán a ajustarse, aunque de forma más sutil. Las mínimas experimentarán un ascenso, siendo más marcado en el tercio sur, mientras que las máximas mostrarán un comportamiento más variable: subirán ligeramente en el extremo este, descenderán de manera leve en el oeste, y se mantendrán estables en el resto de la comunidad. En cualquier caso, todas superarán los 30 grados.

Los vientos serán flojos a moderados del suroeste en el Sistema Ibérico y del sureste en el resto de Aragón, y al final de la jornada tenderán a ser flojos y variables.