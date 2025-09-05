Degustaciones gratis y muchas más sorpresas en la inminente inauguración del nuevo Lidl en esta ciudad aragonesa

Lidl refuerza su presencia en Aragón con la inauguración de una nueva tienda en el barrio de Fuenfresca, Teruel. La superficie, que abre sus puertas este viernes, es el resultado de una inversión de casi 6 millones de euros, parte de un ambicioso plan de expansión que prevé destinar cerca de 100 millones en los próximos años. El objetivo de la compañía es duplicar su red de tiendas en la comunidad, alcanzando un total de 15 nuevos puntos de venta que generarán nuevos puestos de trabajo.

La nueva tienda, ubicada en el Camino de Castralvo, 26, sustituye a su anterior local y se presenta como un espacio de última generación. Con una superficie de ventas de más de 1.400 metros cuadrados, el diseño prioriza la comodidad del cliente con una mayor luminosidad y un entorno más amplio. Se han contratado a 21 empleados, lo que supone la creación de 7 nuevos puestos de trabajo respecto al establecimiento anterior.

Un nuevo Lidl muy sostenible

El compromiso de Lidl con la sostenibilidad es una de las señas de identidad del nuevo supermercado. La tienda incorpora una serie de medidas eficientes, como paneles solares que cubren una superficie de 535 metros cuadrados, iluminación LED y sistemas de climatización de alta eficiencia. Además, cuenta con control domótico y sistemas de renovación de aire para optimizar el consumo energético. El aparcamiento ofrece casi 90 plazas e incluye tres puntos de carga para vehículos eléctricos, promoviendo la movilidad sostenible.

Una inauguración con degustaciones de productos

La cadena alemana celebra su apertura en Teruel con diversas acciones promocionales, incluyendo degustaciones de productos y cupones de bienvenida para los clientes que usen la aplicación de fidelización Lidl Plus.

El horario de verano será de 9:00 a 22:00 horas, mientras que a partir del 15 de septiembre, muy pronto, su horario habitual será de lunes a sábado, de 9:00 a 21:30 horas.

Lidl hace historia en Aragón

La apuesta de Lidl por Aragón se remonta a 30 años atrás. Actualmente, la compañía cuenta con 9 tiendas en Zaragoza, 4 en Huesca y 2 en Teruel, empleando a más de 290 personas. La colaboración con proveedores locales es otro pilar clave de su estrategia. Lidl trabaja con cerca de 30 proveedores aragoneses, a quienes compra productos por valor de más de 220 millones de euros anuales. De esta producción, casi un tercio se exporta a más de 30 países, lo que convierte a la compañía en un importante socio comercial para la región.

Según un estudio de PwC, la actividad económica de Lidl en Aragón tiene un impacto significativo, contribuyendo con más de 270 millones de euros anuales al Producto Interior Bruto (PIB) regional, lo que representa el 0.66% del total. Además, su presencia genera más de 5.600 empleos directos, indirectos e inducidos, consolidando su rol como motor económico para la comunidad aragonesa.