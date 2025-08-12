Alarma AEMET: estas son las zonas aragonesas bajo el peligroso yugo de los 40 grados

Agosto en la comunidad aragonesa se afianza como época estival de extremos, donde principalmente las tormentas vespertinas y el excesivo calor se reparten el protagonismo. Este martes 12 de agosto de 2025 no será una excepción, pues presentará según las últimas predicciones de la AEMET un escenario atmosférico que mezcla un sol implacable en las extensas llanuras con la probabilidad de fenómenos tormentosos en las áreas de montaña.

Una mañana sin una sola nube

Las primeras horas de la jornada dibujarán unos cielos que amanecerán sin una nube. Un "cielo poco nuboso o despejado", según explican en la web oficial de la Agencia Estatal de Meteorología, será la imagen predominante, permitiendo que el sol brille con intensidad en cada metro cuadrado de la región aragonesa.

Sin embargo, la escena anterior solo será un contra reflejo que lo que sucederá en la franja vespertina. Conforme el sol caliente la atmósfera, se espera la conformación de una importante "nubosidad de evolución diurna", según los meteorólogos. Estas nubes, que empezarán siendo solo inofensivos cúmulos, irán ganando dimensiones y volumen, concentrándose sobre todo en las formaciones montañosas.

Concretamente, las del Sistema Ibérico y el Pirineo oscense. En ambos emplazamientos la situación tomará un cariz más preocupante. Aquí, los contrastes térmicos y la orografía favorecerán el desarrollo de "chubascos acompañados de tormenta". Precipitaciones localmente intensas que podrían estar acompañadas de granizo, se manifestarán sobre todo durante la tarde. Estas tormentas, posiblemente de corta duración, podrían descargar una cantidad considerable de agua en poco tiempo, afectando a barrancos y ríos.

Temperaturas significativamente elevadas

Mientras tanto, en el valle del Ebro y otras zonas del interior, la estampa será radicalmente diferente. Las "temperaturas sin cambios" mantendrán el mercurio en niveles "significativamente elevados", rondando o superando los 40°C en mayor parte de los municipios ubicados en ellas. La sensación de bochorno será notable, haciendo de las horas centrales un momento de claro riesgo para la salud. Se recomienda evitar salir a a la calle, así como hidratarse más de lo habitual.

Vientos que no traen respiros

El viento, mientras que otras veces aporta un leve respiro, soplará de forma "floja y variable", por lo que no ofrecerá alivio significativo a tan opresivo calor de las tres provincias aragonesas.

En resumidas cuentas, el 12 de agosto en la comunidad aragonesa será día de fuertes contrastes. El sur y el centro de la región se enfrentarán a un martes 12 de agosto de calor intenso e implacable, mientras que el norte y el oeste sufrirán una tarde de inestabilidad con chubascos y tormentas. Así pues, la jornada invita a la planificación y la prudencia, ya sea para huir de las elevadas temperaturas o para refugiarse de los fenómenos tormentosos mencionados y pronosticados por la Agencia Estatal de Meteorología.