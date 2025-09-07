Cristina Pedroche no le defiende: Dabiz Muñoz vs. Miki Nadal en este peculiar duelo en redes sociales

En un fascinante encuentro de genios, el humorista zaragozano Miki Nadal se rindió ante la genialidad culinaria de Dabiz Muñoz, el aclamado chef español galardonado con tres estrellas Michelin. En el cuarto episodio de la serie 'Dabiz Feeds Somebody', lo que comenzó con una broma ("He venido a hacerle un favor a Dabiz, a mí su comida me da mucho asco") se transformó en una sincera rendición ante el sabor y la creatividad.

La apuesta principal de la experiencia gastronómica del humorista zaragozano fue una costilla de Black Angus estofada durante 48 horas, una obra maestra inspirada en el estilo coreano conocido como BO-ssam. Muñoz fusionó técnicas orientales con su inconfundible toque creativo, uniendo la carne cocinada a baja temperatura con una salsa especiada, agridulce y con un marcado final de ajo.. "Nadie explica la comida como Dabiz. Puedo saborearlo desde la pantalla", se lee en los comentarios de la publicación con miles de 'likes'.

De la ironía a la admiración

El plato se presenta con un sam, que se monta sobre una hoja de lechuga Batavia. Para complementarlo, el chef añadió hierbabuena, cilantro y albahaca. Muñoz también compartió un truco sobre el cilantro: "Me gusta servirlos con el tallo porque tiene un sabor diferente. Hay algunos platos en Tailandia en los que se pica el tallo independientemente de la hoja. La hoja se utiliza para unas cosas y el tallo para saltear en los woks", explica.

La propuesta se completó con dos salsas que elevaron la experiencia a otro nivel. La primera, un kimchi casero con trocitos de papaya que sorprendió tanto a Miki que espetó un rotundo "¡oh!" de admiración. La segunda, una salsa de remolacha y crème fraîche, que el marido de Cristina Pedroche le asegura al humorista que es "una de las cosas más acojonantes que te has comido en tu vida, pocas cosas hay en el mundo más ricas que esta". "¡Qué bueno, por Dios!", gritó este en cuanto la saboreó junto a la carne.

Un bocado que "arruina" la vida

El clímax del video llega cuando Miki, visiblemente conmovido por la experiencia, confiesa en tono de humor: "Me has arruinado la vida con esta comida, Dabiz, porque claro, voy a los sitios y voy desganao (...) "Es una pena porque viene mucha gente -continúa irónico- Hay que explicar a la gente que no venga". Para terminar, con un pitido que oculta sus palabras, Miki culmina su comedia y admiración diciendo "esto es una puta mierda", lo que provoca la carcajada del chef.

Este encuentro hace evidente que, aunque parezcan opuestos, el talento culinario y el arte de la comedia pueden formar una combinación perfecta. Uno sabe cómo crear sabores inolvidables, mientras que el otro sabe cómo disfrutar y expresar esa experiencia de manera única. El video de ya más de 27.800 ‘Me gusta’ se convierte en una deliciosa lección sobre la pasión por el arte, sea cual sea su forma o sabor.