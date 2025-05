La confesión de Leire Martínez: descubre por qué se rompió en su último concierto con La Oreja de Van Gogh

El adiós definitivo de la vocalista de La Oreja de Van Gogh, la popular Leire Martínez, sigue trayendo cola. La guipuzcoana está intentando dar un giro a su carrera artística pero sola, pese a que los rumores sobre su supuesto regreso al grupo de Amaia Montero son cada vez más contundentes. Una cruenta batalla entre los fans de Leire y Amaia sin que todavía se conozca oficialmente el futuro más inmediato para uno de los grupos más icónicos del pop en nuestro país.

Varios días antes del comunicado que ponía fin al trabajo de Martínez en La Oreja de Van Gogh durante los últimos 17 años, la propia vocalista no pudo aguantarse los sollozos al interpretar la mítica pieza 'Rosas', en las Fiestas del Pilar de Zaragoza. Unas espontáneas lágrimas frente a un público entregado que se podían interpretar claramente como el inicio de un adiós que poco tiempo después fue confirmado oficialmente por la banda.

Para mí sí, entendía que era mi último concierto

Solo unos meses después de tan emotiva imagen frente a sus fans en la capital aragonesa, Leire ha confesado en Cadena Dial las razones por las que no pudo contener sus lágrimas en el exitoso y multitudinario concierto en el Espacio Zity de Valdespartera, que sus muchos fans zaragozanos siempre recordarán con cariño. "Era un cúmulo de sensaciones, pero al final todas están englobadas en lo mismo, era la última vez. Lo más doloroso en ese momento estaba siendo no poder despedirme", ha sentenciado la cantante.

Y es que la excantante de La Oreja de Van Gogh sabía algo que pocos más conocían en ese momento tan especial para la artista: ese concierto en la capital del Ebro iba a ser su última actuación pública con el grupo. "Para mí sí, entendía que era mi último concierto. Lo sabía al 99%. Estaba sintiendo muchas cosas, la gran parte era frustración porque no me podía despedir. Se me estaba atragantando eso ese día", ha continuado ante los micrófonos de la radio musical.

Sabía cuál era la temperatura del grupo

Una realidad que solo unos días después causaría el ‘shock’ que ya todos conocemos entre sus miles de fans, gracias al comunicado oficial del grupo que informaba de su salida del grupo. "Sabía cuál era la temperatura del grupo. No me entero por el comunicado, me enteré unos días antes. Pensaba que quedaban algunas conversaciones, pero no hubo ninguna más, esto me pilló algo de sorpresa. No había nada que hacer".

"El comunicado se iba a plantear, comunicar y a mí me lo trasladan muy poco antes de que se publique. Pensaba que iba a tener más margen para poder opinar al respecto", ha confesado también la vasca, dilucidando así todas las dudas en torno a su participación o no en la publicación de una noticia que causó controversia en octubre del pasado año.