¿Penalización abusiva o consumo responsable?: el buffet libre que también te cobrará por lo que no te comas

El buffet libre es el ‘restaurante paraíso’ para todos aquellos que, por una ‘tarifa plana’ de comida o cena, pueden atiborrarse de toda clase de platos fríos o calientes, postres o, a veces, también bebidas y café. Aunque los hay especializados en todas y cada una de las cocinas internacionales más relevantes, lo cierto es que los asiáticos son los que más predominan en nuestro país.

Ahora, uno de estos establecimientos de gastronomía oriental ha cambiado la ley principal de cualquier buffet libre al uso: han terminado tajantemente con la ‘cultura’ de comer todo lo que se quiera, dejando descaradamente los platos sin terminar. Su nombre es Sushi Yumi y está emplazado en Zaragoza capital. A partir de ya, sus muchos clientes serán castigados con una penalización económica si piden más de lo que se van a comer. No es el primero que lo hace.

Tres euros por plato sin terminar

Con esta disruptiva política -aplaudida por quienes están concienciados con el consumo responsable y el hambre en el mundo- este restaurante especializado en sushis y makis lo que pretende es incentivar la comunicación bidireccional con sus comensales: si no hay sitio para más en el estómago, es bueno comentarlo antes de pedir nuevos platos que se queden sin tocar, directamente. O, en este caso, indicárselo al amable robot rodante que atiende a los clientes del Sushi Yumi.

Además, la nueva restricción del local es impepinable. Y lo avisan bien claro, para que no haya sorpresas: el cliente debe abonar por el sacrilegio un precio complementario: tres euros por comensal y plato que no se termine. Eso sí, ponen la cosa complicada: entre 200 propuestas culinarias -no limitadas solo a la milenaria gastronomía japonesa- hay que elegir. Seleccionar bien será la clave, a partir de ahora, en este establecimiento emplazado en la calle Bretón, 4 de la ciudad aragonesa.

Famoso por su gunkan recién hecho

Cada cual con sus gustos, pero lo cierto es que la mayoría de sus fieles clientes no se van nunca de allí sin degustar su exquisita ternera con bambú y setas, sus sabrosos uramakis o su gunkan recién hecho. Es más, opiniones como estas avalan que ahora, el restaurante, pueda permitirse poner ‘multas’ a su clientela no responsable con el consumo lógico de sus platos: “Si quieres ponerte hasta arriba de sushi es perfecto. Me gustó todo lo que pedidos y la verdad queo hacen rápido”, dice una de sus clientas en ‘Es Opiniones’.

Sin embargo, otros comentarios no son tan positivos. “Lo único bueno de este sitio es que los sabores eran decentes y el famoso gato robot en acción. Lo malo del gato es que solo traía un plato cada… ¿20 minutos? Jesucristo, ni siquiera el evento principal estaba en condiciones”, explica otra de las usuarias de esta red social de crítica gastronómica.