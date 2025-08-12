Isabel Díaz Ayuso: "Tengo el corazón partido" entre Zaragoza y Madrid ante estas dos complejas preguntas

Isabel Díaz Ayuso ha visitado recientemente Zaragoza y Calamocha, municipio de la provincia de Teruel. Aunque no es la primera vez que la presidenta del Ejecutivo madrileño acude al mencionado pueblo aragonés, pues ya en 2019 había estado junto a Miguel Ángel Rodríguez para participar en una simpática tertulia de Radio Calamocha.

Más allá de su visita al pueblo aragonés, de la que comparte que “pasamos un día en Calamocha increíble con su gente. Salió todo el pueblo a saludar. Lo pasamos tan bien, que algunas veces he vuelto a entrar en el programa de radio, pero el otro día ya quería ir en persona y volver al origen, como quien dice. Siempre que pueda, volveré", a la dirigente del PP se le ha preguntado por otras cuestiones relacionados con las tierras aragonesas.

En un video compartido en el 'Instagram' del ‘Heraldo de Aragón’, la política famosa por compartir con vehemencia sus opiniones o alegatos, se ha visto obligada a usar en varios momentos un ambiguo “no sé”. Es comprensible: Ayuso no ha optado con contundencia por si es mejor la Plaza del Pilar en Zaragoza o la Plaza de Mayor de Madrid, y lo mismo le ha pasado con las migas aragonesas y el cocido madrileño. “Tengo el corazón dividido, es que no puedo elegir ante algo así la verdad… cada día uno”.

Sin embargo, su opinión sobre la comunidad aragonesa está muy clara. “Me gusta lo plural que es. Por supuesto su gente y tener paisajes maravillosos pero a la vez pueblos encantadores, una gastronomía única… ¡Vamos que me gusta todo!”, dice en este test rápido del diario local.

La razones de Ayuso para visitar la comunidad aragonesa

Es más, con estas palabras recomienda a todos los madrileños que visiten las tres provincias que la componen. “Porque es muy divertido, porque es precioso, porque está lleno de historia, porque es conocerlos, es cultura milenaria y porque su gente es especial. Es única”. Una recomendación que la presidenta de la Comunidad de Madrid sustenta en las muchas veces que ha estado en Aragón.

Así pues, mientras a Almeida -compañero de partido y alcalde de Madrid- ha compartido públicamente que es un enamorado de Ansó, municipio emplazado en el fascinante escenario natural del Pirineo oscense, Isabel Díaz Ayuso ha optado por Calamocha por ser “un lugar perfecto”, aunque también menciona otros icónicos municipios de la comarca turolense de Jiloca como es el medieval y turístico Albarracín.

Para terminar, la experiodista ha hecho hincapié en su momento preferido de ocio, que es ir de cañas y tapeo, pero en Zaragoza. Isabel comparte que ha estado mucho por el casco histórico, porque “tenía un familiar que estuvo un par de años allí viviendo, además de amigos y por trabajo. He estado por terrazas y bares del centro muchas veces”.