"Lo peor es querer aparentar que lo llevas y no llevarlo”, la dura crítica sobre la nueva camiseta del Zaragoza que casi se agota en los primeros días

Pese a la ausencia de fichajes en las filas del Real Zaragoza -solo se ha hecho oficiales la llegada de Tachi y Moyano al primer equipo aragonés- la afición blanquilla está ansiosa por un nuevo curso de mejores resultados que los de temporadas previas. Aunque sí que ha habido una importante novedad, muy reciente: Raúl Guti enseña la nueva camiseta del club, un “acierto” para el jugador.

Una opinión que coincide con la de muchos seguidores del Real Zaragoza que rápidamente han salido a la calle para adquirir la nueva equipación en la tienda oficial del club, ubicada en la céntrica calle Alfonso de Zaragoza, muy próxima a la Plaza del Pilar. Y es que la camiseta, que se ha puesto a la venta a mediados de esta semana, ha triunfado contundentemente.

La Liga aún no ha comunicado las normas para su estampado

De las diferentes tallas que están a disposición de los clientes, algunas ya están a punto de agostarse, y coindicen con las más habituales: la S, M y L. Sin embargo, de las más pequeñas (XS) o las más grandes (XL, XXL Y 3XL), quedan aún bastantes unidades.

Eso sí, por el momento todavía no se puede serigrafiar ni nombre ni dorsal en la zona de atrás de la camiseta blanquilla, ya que desde el club zaragozano están esperando a que La Liga comunique sus normas en lo referente al estampado tanto las letras como de números. Cuando ya se sepan, se podrá poner en la espalda el nombre de algún jugador de la plantilla del conjunto, así como cualquier otro nombre u apelativo y número personalizado.

La nueva elástica vale casi 80 euros

La nueva indumentaria del Real Zaragoza se puede comprar en las dos tiendas físicas (Calle de Eduardo Ibarra y Calle Alfonso) así como también en la tienda digital del club maño. Su precio es de 79,99 euros para adultos, y de 69,99 euros para niños.

Aunque todo el protagonismo siempre lo tiene la camiseta, el equipo también ha puesto a la venta el pantalón correspondiente a la nueva equipación y que será también usado por los futbolistas del club. Cuesta 44.99 euros.

Es bestial, elegante, sencilla pero innovadora

El éxito de ventas poco tiene que ver con las críticas volcadas por algunos zaragocistas en redes sociales. Por ejemplo, R. postea en Instagram que “igual es que soy muy raro, pero los colores son los colores. Y los del Zaragoza no son esos. Ese no es el azul del Zaragoza. Otra cosa es que pueda ser bonita o no, cuestión de gustos”, mientras que J. expone que “el cuello de polo es insuperable, es elevar la equipación a otra liga, y sin duda lo peor es querer aparentar que lo llevas y no llevarlo”.

Evidentemente no todo son críticas, pues no son pocos los usuarios de IG que coinciden con los muchos seguidores que rápidamente la han adquirido en tienda. “Es bestial, elegante, sencilla pero innovadora. Me mola mucho, con escudo bordado sería ya pura crema”, expresa otro usuario de X..