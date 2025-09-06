Detienen en Zaragoza a dos personas que llevaban más de 300 "pastis" de éxtasis en una mochila

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado miércoles en el barrio zaragozano de Las Delicias a una persona como presunta autora de un delito contra la salud pública tras descubrirle más de 300 pastillas de éxtasis ocultas en su mochila. La intervención se produjo durante un servicio rutinario de seguridad ciudadana cuando los agentes observaron a dos individuos que, al percatarse de la presencia policial, cambiaron radicalmente su actitud, pasando a mostrar nerviosismo y comportamientos evasivos.

Un ocultamiento muy meticuloso

Al proceder a un cacheo de seguridad, los agentes descubrieron dentro de la mochila del detenido un total de 320 pastillas de éxtasis, la mayoría cuidadosamente ocultas en el interior de un paquete termo sellado que pretendía pasar desapercibido. Este método de ocultamiento refleja la sofisticación que los traficantes utilizan para evitar su detección durante los controles policiales rutinarios.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales, donde se tramitó el correspondiente atestado por un presunto delito contra la salud pública. Tras ser puesto a disposición judicial y oído en declaración, el juez decretó su ingreso en prisión preventiva, mientras continúan las investigaciones para determinar el alcance total de esta operación de narcotráfico en la capital aragonesa.