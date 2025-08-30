Urgente: corte total al tráfico en este conocido paseo de Zaragoza hasta las 21:30, entre otros muchos desvíos

Zaragoza se prepara para recibir a primera hora de la tarde de este sábado 30 de agosto una de las mayores pruebas deportivas nacionales e internacionales, La etapa 8 de la ronda, que comenzó el 23 de agosto en Monzón, tiene su meta en la capital aragonesa, un evento que regresa a la ciudad dos años después de su última visita. Más de 190 países podrán disfrutar de las magníficas imágenes aéreas del evento.

El pelotón ciclista entrará en la ciudad por Peñaflor y Montañana entre las 16:25 y las 16:40. Cruzará el río Gállego, pasará por Santa Isabel y tomará la Avenida de Cataluña para dirigirse hacia el Puente de la Unión. Una vez en la margen derecha, el recorrido continuará por el Paseo Echegaray y Caballero hasta la Plaza Europa, para luego subir por el Paseo de María Agustín hasta la meta, situada en la Puerta del Carmen. La llegada de los primeros corredores se estima entre las 16.50 y las 17.10 horas.

Circuito circular de 23,4 kilómetros tras la meta

La gran novedad será un circuito circular de 23,4 kilómetros por el centro de la ciudad que los ciclistas deberán completar. El pelotón girará en la Puerta del Carmen hacia la calle Hernán Cortés y el Paseo de Teruel, para luego tomar la Avenida Anselmo Clavé en dirección al Palacio de la Aljafería.

Tras pasar por la Estación Delicias y la Vía Hispanidad, el circuito los llevará a Valdespartera y, a través de Vía Ibérica, al Camino de la Fuente de la Junquera y los Pinares de Venecia. El tramo final los regresará por la Ronda Hispanidad hasta la Avenida de Cesáreo Alierta, para culminar con la llegada definitiva en la Puerta del Carmen, entre las 17.15 y las 17.45.

La instalación de la infraestructura de meta impactará especialmente en calles como el Paseo María Agustín, la Puerta del Carmen y el Paseo Pamplona. El Paseo María Agustín estará cortado en ambos sentidos prácticamente todo el sábado, desde las 7:00 hasta las 21:30 horas. También habrá cortes en la Avenida César Augusto y Hernán Cortés. El Paseo de la Gran Vía quedará limitado al transporte público durante toda la jornada.

Afecciones al tráfico y la movilidad

Además, también se ha prohibido el estacionamiento en todo el entorno de la meta y en puntos concretos del recorrido. Calles como César Augusto, Hernán Cortés, y el Paseo María Agustín ya han sido señalizadas. Se recomienda a los ciudadanos evitar el uso de vehículo privado y respetar en todo momento las indicaciones de la Policía Local, que establecerá itinerarios alternativos para garantizar el acceso a garajes y los servicios sanitarios de urgencia.

El transporte público también se verá afectado, con casi todas las líneas de autobús urbano sufriendo desvíos a lo largo del día. Se aconseja a los usuarios revisar la ruta de su línea en la web de Avanza para prever sus desplazamientos. El tranvía, por su parte, limitará su servicio en el tramo del Puente de Santiago entre las 16.30 y las 17.30 horas, coincidiendo con el paso de los ciclistas.