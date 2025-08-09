Valery Fernández, ya en el Real Zaragoza: "El tío en ocho años de carrera a metido ocho goles y dos asistencias"

Ya es tan oficial como posteado en las redes sociales del Real Zaragoza. Valery Fernández es la última incorporación a una plantilla en la que ayudará, sobre todo, a reforzar sus bandas de ataque. El club lo ve claro con el jugador procedente del Gerona: Txema de Indias llega a un acuerdo con el catalán para las siguientes tres temporadas.

¡Valery os va a dar muchas alegrías azulillos!

Calurosa ha sido la bienvenida de los aficionados del conjunto maño, ansiosos que con este nuevo sexto fichaje y los jugadores habituales se suba a Primera División. “Jugador diferencial en la categoría y en forma también de primera. El mejor fichaje en años”, o "¡Vamos! Bienvenido Valery! Me gusta mucho este fichaje, y veo que es un sentir mayoritario, ojalá tenga suerte!!", o son algunos de esos mensajes de ánimo que registran algunos aficionados.

A ese sentir de la gran mayoría, como presupone la anterior usuaria, también se suma el de otros aficionados que aparentemente que le seguirían en el Girona. “¡Mucha suerte Valery!! Seguro que la partes en el Zaragoza, ya te mereces que te dejen brillar en un equipo. Estoy segura que te irá genial. Ahora voy a ser un poco más del Zaragoza”, es una buena prueba de ello. ¡Valery os va a dar muchas alegrías azulillos!, o o “Genial, fichajazo, pero como no vengan centrales ya estamos jodidos”, comentan otros.

Ahora falta acabar de reforzar bien la defensa y portería

Siempre hay una cara B en casi todo en la vida. Y es que voces más críticas con la carrera profesional del jugador de 25 años, analizan su recorrido hasta ahora de esta forma: “Alguien me explica por qué lo presentamos como una estrella y viene cobrando de los que más, si el tío en 8 años de carrera a metido ocho goles y dos asistencias, que alguien me explique quién es por favor…”, comparte uno de los seguidores de los perfiles sociales del Real Zaragoza, que seguramente esté de acuerdo con esta otra sentencia publicada: “Jornada 3, tras 3 partidos espectaculares se viene lesión muscular…2 meses en el dique seco y ya no vuelve a dar pie con bolo”.

Hay quienes incluso han aprovechado la noticia del fichaje para aportar una visión global del equipo con ya prácticamente todos los jugadores titulares anunciados oficialmente. “¡Cuidado! Se está haciendo equipo por líneas, se está trabajando despacio y con buena letra, se está haciendo el bloque más sólido de las últimas 10 temporadas…”, indica uno de los comentarios de esta índole. “Ahora falta acabar de reforzar bien la defensa y portería, eso marcará por donde vamos a estar peleando este año”, menciona otro.