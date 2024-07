Viaja por menos de cinco euros a estos destinos desde Zaragoza

Miles de jóvenes están aprovechando las increíbles ofertas de viaje proporcionadas por el Ministerio de Transportes a través del programa Verano Joven. Con descuentos de hasta el 90% en viajes en autobús y el 50% en trenes de alta velocidad e Interrail, este programa facilita que los jóvenes de 18 a 30 años exploren España por un precio muy reducido.

El Verano Joven, que se extiende desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre, está diseñado para jóvenes con nacionalidad española o residencia legal en el país. Los precios en autobuses son constantes durante todo el periodo, a diferencia de los trenes, cuyos precios varían según la demanda. Este programa ofrece una oportunidad sin precedentes para viajar por menos de cinco euros a diversos destinos desde Zaragoza.

Desde la capital aragonesa, hay una amplia variedad de destinos que se pueden visitar por menos de cinco euros utilizando el autobús como medio de transporte gracias al programa Verano Joven. Uno de los destinos más populares es el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Normalmente, el billete desde Zaragoza supera los 20 euros, pero con el descuento del Verano Joven, el viaje cuesta solo 1,97 euros, llegando a 3,18 euros con los gastos de gestión.

Barcelona también es un destino frecuente para los zaragozanos. Aunque no se puede llegar directamente al Aeropuerto de El Prat, una parada en Sants es suficiente para muchos. El billete de Alsa hasta la estación principal de la ciudad condal cuesta 1,87 euros, totalizando 3,08 euros con los gastos de gestión. Para aquellos que buscan escapar del calor, el norte de España ofrece una excelente alternativa. Viajar a Bilbao cuesta solo 3,56 euros.

La mayoría de los aragoneses prefieren la playa durante el verano, y la Costa Dorada es uno de los destinos más populares. Los precios para llegar a diferentes puntos de la Costa Dorada son extremadamente asequibles con el programa Verano Joven.

Tarragona cuesta 3,70 euros

Salou 3,85 euros

Cambrils 4,05 euros

Calafell 3,55 euros

Comarruga 3,60 euros.

Para aquellos que prefieren la costa de Castellón, el viaje a la capital de la provincia cuesta 4,75 euros, y a Peñíscola, 3,95 euros

Este programa no solo facilita la exploración de España, sino que también promueve la movilidad y la accesibilidad para los jóvenes. Con descuentos significativos en transporte, se puede disfrutar de nuevas experiencias y descubrir diversos rincones del país sin preocuparse por el coste elevado de los viajes.

Así que, si eres joven y estás buscando una aventura de verano asequible, no dudes en aprovechar el programa Verano Joven. Desde Zaragoza, las posibilidades de viaje son infinitas, y con precios tan bajos, no hay excusa para no explorar todo lo que España tiene para ofrecer.