El asturiano cruza el charco: el Instituto Cervantes ofrece por primera vez un curso de bable en Nueva York

El bable, la lengua regional de Asturias, cruza el charco y llega hasta la ciudad que nunca duerme. Y es que, por primera vez, la lengua asturiana seincorpora a la oferta educativa del Instituto Cervantes de Nueva York. Bajo el título "Introduction to Asturian Language and Culture", el organismo público español, con sede en 45 países, ofrecerá la enseñanza del asturiano en el corazón de La Gran Manzana por medio de sus cursos de otoño.

Esta nueva iniciativa que recoge la inclusión de la llingua en el plan educativo del centro en Nueva York es resultado de la colaboración entre la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte y el Instituto Cervantes. Dicha entidad ha respondido a la solicitud del Principado, que pidió que el asturiano se enseñara en los centros internacionales. Así, la formación dará inicio en el distrito de Manhattan.

Preparación y estructura del curso

En cuanto a la estructura que presenta este curso, el equipo docente del Instituto Cervantes de Nueva York ha diseñado un programa que se desarrollará en seis sesiones presenciales, impartidas los viernes desde el 25 de octubre hasta el 6 de diciembre. De esta forma, el curso permitirá a los estudiantes familiarizarse con la lengua asturiana, explorar su historia y conocer algunas de las particularidades de la cultura de la región. Para conseguirlo, los estudiantes adquirirán los principios básicos de la estructura sintáctica, léxica y fonética del idioma a través de la literatura, la música y materiales audiovisuales. Una vez concluida esta formación, serán capaces de leer textos breves en asturiano y participar en conversaciones sencillas.

La escritora, traductora, crítica literaria y profesora Paquita Suárez Coalla será la responsable de liderar esta iniciativa en Nueva York. Doctora en Filología Hispánica en la Universidad de Oviedo, Surárez Coalla se trasladó a Nueva York en 1994, tras impartir docencia durante un año en la Universidad Autónoma del Estado de México. Es autora de obras tanto en castellano como en asturiano y ha estado comprometida durante dos décadas con las lenguas propias de Asturias y su visibilidad. También ha estado implicada en la comunidad cultural y literaria de artistas y escritores latinos de la ciudad de Nueva York y es cofundadora de la organización cultural LART (Latino Artists Round Table). Actualmente, trabaja como profesora de español y literatura en el Departamento de Lenguas Modernas del Borough of Manhattan Community College, que forma parte de The City University of New York (CUNY).

Con un precio de 425 dólares (384,22 euros), el Instituto Cervantes dispone de un total de 12 plazas para esta formación y ya se ha abierto el plazo de inscripción, la cual se puede realizar por medio de este enlace o en la propia página web del Instituto Cervantes de Nueva York.