Asturias, en alerta roja por temperaturas que rozarán los 40 grados

Media Asturias está hoy en alerta roja por altas temperaturas que rondarán los 40 grados, un calor inusual para el Principado que ya ayer rozó estas temperaturas. La máxima del domingo se registró en Tineo, con 38,8 grados.

Un domingo en el que paso casi de todo: calorazo, humedad altísima, sensación de bochorno, playas en las que no levantó la niebla en todo el día y fuertes tormentas que se concentraron principalmente en el oriente. En Cabrales se registraron 35 litros por metro cuadrado.

La semana arranca con las alertas activadas para hoy en el Principado. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy que los termómetros suban hasta los 36 grados en el interior, es decir, en todas aquellas zonas que no tienen la influencia del mar, concretamente el aviso rojo está activado en el suroccidente, en la Cordillera y Picos de Europa.

El litoral occidental, la zona central y la cuencas mineras se mantendrán en aviso naranja, o lo que es lo mismo, en riesgo medio durante el día de hoy. Treinta grados se prevén de máxima en zonas como Langreo. Las previsiones apuntan a riesgo de tormentas durante el día de hoy, con tormenta eléctrica e incluso granizo.

La ola de calor no remitirá en Asturias hasta el miércoles, día en que la región no tendrá activa ninguna alerta por calor.

Desde la consejería de Salud insisten en la necesidad de hidratarse con frecuencia, evitar las exposiciones al sol principalmente en las horas centrales del día, y en la importancia de proteger la piel con cremas solares para evitar daños. Aunque Asturias esté en el norte esta ola de calor no ha pasado desapercibida por la región que vive estos días unas jornadas de calor que no se recordaban en el Principado.