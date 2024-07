Esta es la ciudad asturiana donde mejor se come del mundo, palabra del conocido chef José Andrés

A estas alturas no cabe duda de la increíble calidad de la gastronomía en Asturias. Y es que en estas tierras se come muy bien, siendo precisamente su cocina uno de los principales atractivos del Principado. Desde su conocida fabada, un buen cachopo o un pote asturiano, la oferta culinaria de la que pueden disponer tanto locales como visitantes es muy amplia y, desde luego, nada decepcionante.

Sin embargo, la región cuenta con una ciudad que se distingue especialmente por ser donde se come "como en ningún lugar del mundo". Un mérito que no es baladí, más todavía sabiendo que esta afirmación proviene de alguien que conoce a fondo el mundo de la cocina y que ha alcanzado el éxito con sus platos al otro lado del charco, en Estados Unidos, y un reconocimiento internacional. Y es que el chef José Andrés, de visita por España, ha querido presumir de su paso por el Principado y recomendar los placeres gastronómicos que brinda esta ciudad asturiana, porque lo bueno se comparte.

"Se come como en ninguna parte del mundo"

El cocinero asturiano más universal volvió a España, huyendo del elevado calor que azota Washington DC, donde, según expresaba el propio chef, ha hecho "más calor incluso que en el sur de España". José Andrés, originario de Mieres y apasionado por los productos de su tierra, ha viajado al norte de España tras pasar un día en Cádiz. En su cuenta de Instagram, el miércoles compartió que empezó su jornada visitando el barco Juan Sebastián de Elcano, siguió disfrutando de un delicioso queso manchego y unos "mariscos increíbles", y terminó su día en Santander y en la localidad asturiana de Naves, donde saboreó un excelente rollo de bonito.

Sin embargo, la cosa no quedó ahí, pues el recorrido del chef no terminó en la parte oriente de la región. Continuando su tour, el Premio Princesa de la Concordia por su labor en la ONG World Central Kitchen de la que es fundador visitó Oviedo, designada Capital Gastronómica 2024, y no dejó pasar la oportunidad para lanzar un mensaje en redes compartiendo su grata experiencia en la localidad asturiana y elogiando su cocina, como gran merecedora de ese título. "En Oviedo se come como en ninguna parte del mundo", reconoció el mierense en un vídeo desde la plaza del Ayuntamiento de la ciudad que publicó en su cuenta de X.

También quiso ensalzar las virtudes del mercado de Oviedo El Fontán, calificándolo como "uno de los mejores, más chulos y más bonitos del mundo". Para cerrar el video, no podía haber encontrado una mejor manera de despedirse que diciendo: "Puxa Asturies".