2.600 la noche: la villa más cara para dormir en Ibiza en mayo

"Villa única, diseñada por el famoso arquitecto Jaime Romano, en la selva natural de Es Cubells", así empieza la descripción de la villa más cara que se alquila en la isla de Ibiza la última semana de este mes de mayo: Can Geisha.

La vivienda, promocionada en la plataforma de alquiler turístico Airbnb, tiene unas vistas "desgarradoras a la bahía" y Formentera. Así como un amanecer "inolvidable", en palabras del propio propietario.

El Airbnb tiene capacidad para ocho personas que pueden dormir, durante sus vacaciones de lujo en la isla balear, en una de las cuatro habitaciones de ensueño con las que cuenta.

La villa que se alquila por 2.600 euros la noche en es Cubells Airbnb

Ubicación privilegiada

Todo esto, eso sí, por un precio módico que ya casi no sorprende en la isla del lujo: 2.500 euros la noche. Es decir, 12.500 euros por un total de cinco noches que se convierten en 13.000 teniendo en cuenta los gastos de gestión y limpieza de la plataforma (500 euros).

Es, para ese periodo, el alquiler turístico más caro de todo Ibiza. Sobre todo, por el impresionante entorno que ostenta.

En la descripción de la finca también se detalla que la villa está a tan solo "cinco minutos en coche de Cala d'Hort y de los miradores de Es Vedrà". A los que, por otro lado, no se podrà acceder hasta que las instituciones insulares pacten con los vecinos y dueños de las tierras un precio para que los turistas puedan acceder.

3.000 metros cuadrados

También se explica que el espacio habitable es de unos 300 metros cuadrados y los espacios al aire libre son de unos 3000 metros cuadrados. Una cifra bastante impactante.

La casa se publicita como "perfecta" para familias y trabajadores en línea y se asegura que los que decidan pasar en ella su estancia en Ibiza, pasaran sus "vacaciones más inolvidables".

Es Cubells es una de las zonas de la pitiusa donde más viviendas hay de este tipo, junto al mar y construidas en suelos que deberían de estar protegidos.

Can Geisha, una de las villas más caras para alquilar en Ibiza en Airbnb Airbnb

Piscina y un "suelo radiante"

Pero la lista de ventajas del alojamiento aún no termina: también cuenta con una televisión de plasma de grandes dimensiones y un suelo radiante que hará "sentir cálido" a cualquier huésped.

La bautizada como Can Geisha, parece no tener ningún fallo. Todas las reseñas son positivas, algo que por otro lado, no sorprende demasiado teniendo en cuenta el precio de la villa.

El alquiler turístico y la crisis de vivienda

El Consell de Ibiza ha retirado últimamente centenar de anuncios de la plataforma Airbnb por no cumplir con los requisitos para ser considerados como alquileres turísticos legales.

La isla, desde hace tiempo, mantiene una batalla con los alquileres turísticos de carácter ilegal desde que se ha originado la grave problemática de la vivienda.

Este tipo de negocio agrava la crisis habitacional al reducir la oferta disponible para residentes, encarecer los precios y fomentar la conversión de pisos en alojamientos turísticos. Esta práctica dificulta el acceso a un alquiler asequible, especialmente para jóvenes y trabajadores, y tensiona aún más el mercado local.