La actitud de un camarero español con unas británicas indigna y llega incluso a la prensa internacional: "Es una cosa española"

Una turista inglesa llamada Liv ha compartido en TikTok una mala experiencia en un restaurante de Mallorca que ha llegado incluso a la prensa británica. En el vídeo se la ve a ella tratando de lidiar con un camarero que le está sugiriendo a ella y a sus amigas pedir menos comida. El hombre incluso sugiere "empezar de cero" con la comanda, ante el estupor de las jóvenes.

Pero realmente no habían pedido tanta comida: un plato principal y una ensalada para compartir. La situación fue escalando hasta el punto de que, según denuncia la joven británica, el hombre se negó a atenderlas. Ellas, a su vez, pidieron a la gerente del restaurante que les atendiera otro camarero. En el vídeo, una de las amigas explica a la responsable de sala que en la mesa hay mujeres que han sufrido trastornos alimenticios y que se han sentido muy violentadas por un hombre que ha tratado de convencerlas de que no deberían de comer tanto.

En su vídeo, que se ha reproducido más de un millón y medio de veces en la red social, Liv explica que el camarero se negó a tramitar la comanda. "Nos hizo sentir muy mal por pedir algo más de lo que nos recomendaba, aunque no le pedimos consejo en ningún momento". "Me encanta cuando los hombres se creen que las mujeres no comemos", zanja, socarronamente.

En varios vídeos posteriores Liv comparte más detalles del suceso e incluso se escucha a la gerente del restaurante tratar de defender la actuación de sus empleados, asegurando que se trata de una "cosa española" y que todo se había hecho "en plan broma".

La escena, que puedes ver en el vídeo de aquí arriba, ha suscitado todo un debate en redes sociales. Algunos usuarios se han preguntado "por qué un camarero se cree con el derecho de juzgar lo que un grupo de mujeres puede pedir" al tiempo que otros seguidores de Liv han señalado que ellos, en su caso, se hubieran levantado inmediatamente de la mesa y se hubiesen marchado.

La indignación ha sido tal, que el vídeo ha llegado incluso a medios de comunicación extranjeros. El periódico británico Daily Mail ha titulado la historia de la siguiente forma: "Una mujer asegura que un camarero la avergonzó por pedir demasiada comida". Lo cierto es que Liv y sus amigas estaban tan solo pidiendo un plato principal y una ensalada para compartir.