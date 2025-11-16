Una madre lleva a su hijo al colegio en un día no lectivo y la Policía se hace cargo del menor

El paso lunes de 10 noviembre fue día no lectivo en algunos lugares de España, por ejemplo en Madrid ,al celebrarse la virgen de la Almudena. Tampoco había cole en Baleares, algo de lo que se olvidó una madre.

Ahora se ha conocido que la Policía Local de Palma se hizo cargo de entregar a un niño de ocho años a su madre, después de que le llevara al colegio en Son Ferriol en ese día no lectivo, informa Ep.

Los hechos ocurrieron el pasado 10 de noviembre, sobre las 09.15 horas, cuando los agentes fueron requeridos por un ciudadano que se extrañó al ver a un niño solo dentro del recinto escolar en un día no lectivo, según ha explicado el cuerpo policial en un comunicado.

Una vez en el lugar, los policías comprobaron que la puerta de acceso al patio, aunque estaba cerrada, se abría al empujarla. Dentro encontraron al menor, quien les explicó que, al entrar y no ver a nadie, se había acordado de que no había clase y había decidido esperar allí a que su madre regresara a recogerle.

Los agentes trasladaron al menor a otro centro cercano donde había una actividad programada. Allí, con la colaboración de una orientadora educativa de la Conselleria de Educación y Universidades que conocía a la familia, se logró contactar telefónicamente con la madre.

En todo momento, el menor estuvo acompañado por los agentes y la orientadora.

La progenitora fue citada posteriormente en la Comisaría del Distrito Este. Allí explicó que había dejado a su hijo en el centro y se había asegurado de ver cómo accedía al recinto antes de marcharse, dado que desconocía que fuese un día no lectivo.