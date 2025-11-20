El PP señala a Armengol como el "caballo de Troya con el que Cerdán, Ábalos, Koldo y Aldama entraron a saquear Baleares"

El PP ha señalado a la expresidenta del Govern, Francina Armengol, como el "caballo de Troya con el que Santos Cerdán, José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama entraron a saquear Baleares". El portavoz de la formación en el parlamento balear, Sebastià Sagreras, se ha referido al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que apunta a posibles intereses de la trama en adjudicaciones de obras en el aeropuerto de Palma.

"Cada vez hay más evidencias de que Armengol y el PSIB fueron el caballo de Troya con el cual Cerdán, Ábalos, Koldo y Aldama entraron a saquear Baleares", ha afirmado Sagreras, que ha añadido que "queda claro que el PSOE no solo ve el aeropuerto de Palma como una caja registradora, sino también como su caja registradora particular".

El 'popular' ha recordado que este nuevo episodio se suma al caso de las mascarillas, el encargo de pruebas de diagnóstico en los aeropuertos y las presuntas ingerencias en licencias a empresas de hidrocarburos en las que figura el nombre del diputado socialista Marc Pons. "Hoy sabemos que el exministro Ábalos deberá responder ante el juez por los cuatro millones de euros en mascarillas inservibles compradas por el Govern de Armengol", ha apuntado, al tiempo que ha recordado que Cerdán ha pasado cinco meses en prisión.

"Sólo ha salido porque ya no puede destruir pruebas, pruebas que, en manos de la UCO, destapan escándalos lamentables un día sí y otro también", ha añadido. Sagreras ha insistido en que "la banda del Peugeot que conducía Pedro Sánchez se instaló, creció y operó en Baleares bajo la mirada del Govern de Armengol". Ante este escenario, ha preguntado a Francina Armengol y a Iago Negueruela "si les sigue preocupando cero la corrupción del PSOE", como afirmó el portavoz socialista en una reciente rueda de prensa en el Parlament. Igualmente, ha pedido a los socialistas que "dejen de esconderse" y den explicaciones.