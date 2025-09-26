Abierto el plazo del Bono Alquiler Joven en Canarias: requisitos, fechas y topes por municipio

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha movido ficha y ya está abierto el plazo para solicitar el Bono Alquiler Joven, una ayuda directa pensada para quienes tienen entre 18 y 35 años y necesitan un empujón para pagar el alquiler de su vivienda habitual. No es un parche menor, ya que la subvención puede alcanzar los 250 euros mensuales y, además, reconoce efectos desde el 1 de enero de 2024 para quienes ya tenían contrato y pueden justificar los pagos. La ventanilla permanecerá abierta quince días hábiles, del 29 de septiembre al 17 de octubre de 2025, con presentación preferente por vía telemática, aunque también será válida la entrega por los cauces de la Ley 39/2015. Detrás del programa hay músculo financiero de 10,6 millones de euros procedentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y un refuerzo de 1,4 millones del Cabildo de Lanzarote, integrado en la gestión ordinaria del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) para ampliar cobertura en esa isla y evitar duplicidades.

La filosofía de la convocatoria es clara y práctica, con concurrencia y no competitiva. Traducido a lenguaje llano, no habrá una carrera por puntos ni un ranking que deje fuera a quien cumpla; bastará con acreditar los requisitos y que exista crédito disponible. ¿Quién puede pedirla? Personas físicas de 18 a 35 años, incluida la edad de 35 en la fecha de solicitud, con nacionalidad española o de la UE/EEE, o extranjeras con residencia regular en España, que sean titulares (o estén en disposición de serlo) de un contrato de arrendamiento o de cesión de uso en el archipiélago. Se pide, además, una fuente regular de ingresos y que la suma de las rentas anuales de quienes conviven en la viviendano supere tres veces el IPREM. En el caso de alquiler de habitación, el cálculo se simplifica, ya que solo cuentan los ingresos de la persona solicitante.

Una de las novedades más útiles para el día a día es el mapa de topes por precio de alquiler, que aterriza la ayuda en el mercado real de cada municipio. El ICAVI ha segmentado Canarias en tres ámbitos. En el 'A', donde la presión de precios es mayor, el alquiler de vivienda no puede superar los 900 euros mensuales (450 si se alquila habitación). Aquí entran, entre otros, Las Palmas de Gran Canaria, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Santa Brígida, Teguise, Tías y Yaiza en la provincia oriental, y Adeje, Arico, Arona, Candelaria, Puerto de la Cruz, El Rosario, San Miguel de Abona, Santa Cruz de Tenerife y Santiago del Teide en la occidental. El 'B' fija el listón en 750 euros para vivienda (375 para habitación) e incluye Agüimes, Arrecife, Arucas, Haría, La Oliva, Pájara, San Bartolomé, Telde y Tinajo en Las Palmas; y Breña Baja, Granadilla de Abona, Guía de Isora, Güímar, La Orotava, San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de La Palma, El Sauzal, Tacoronte, Tazacorte, Valle Gran Rey y Vallehermoso en Santa Cruz de Tenerife. El resto de municipios se encuadran en el 'C': 600 euros de tope para vivienda completa y 300 para habitación.

Otra pieza clave es el calendario de pagos.La ayuda se abonará de forma semestral, previa justificación de los recibos. Si la solicitud se presenta con carácter retroactivo y ya se han aportado los justificantes del alquiler, el primer pago podría llegar junto con la resolución de concesión. Esta mecánica da aire a los jóvenes que ya están afrontando mensualidades y permite encadenar la ayuda con la realidad de su cuenta corriente sin esperar al último día. La gestión, en todo caso, será centralizada por el ICAVI, lo que facilita un único interlocutor y evita peregrinajes administrativos.

Lanzarote merece un apartado aparte. Gracias al convenio entre el Cabildo y el ICAVI, entran en juego 1,4 millones adicionales con un objetivo muy concreto, el de que más jóvenes de la isla puedan alcanzar el umbral de acceso y que la tramitación sea más rápida y transparente.